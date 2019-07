Air Liquide consolide sa relation de long terme avec Shell Chemicals au Canada

Pour accompagner le renouvellement de ce contrat, Air Liquide investira dans son site de Scotford pour en améliorer l'efficacité opérationnelle. Cela permettra à Air Liquide d'apporter sur le long terme une plus grande valeur ajoutée, tout en continuant d'assurer un approvisionnement sûr, fiable et de haute qualité au site de Shell Chemicals, dont les produits chimiques sont utilisés dans la fabrication de produits pour le commerce et la consommation.

Le renouvellement de ces contrats s'inscrit dans une relation de longue date entre Air Liquide et Shell. Il illustre également l'engagement d'Air Liquide au service de l'industrie en Alberta, où le Groupe fournit des gaz industriels et médicaux à un large éventail de clients depuis près d'un siècle. Avec ce nouvel investissement, le complexe d'Air Liquide à Scotford sera en mesure d'accompagner la croissance future de la région, en ligne avec la stratégie du Groupe visant à se développer dans des bassins industriels clés et à générer de nouvelles efficacités.

Michael J. Graff, Vice-président et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a déclaré : «Air Liquide est heureux de renforcer sa relation avec Shell, un leader mondial et un client stratégique historique du Groupe. Le renouvellement de ces contrats majeurs témoigne de la confiance de nos clients dans la capacité d'Air Liquide à créer de la valeur et à garantir un service de haute qualité dans la durée».

À propos d'Air Liquide au Canada

Air Liquide est implanté au Canada depuis 1911 et compte plus de 2 500 employés et sert plus de 200 000 clients et patients. Présent dans tout le pays, et notamment les principales régions industrielles, Air Liquide Canada offre des solutions innovantes -- gaz, équipement et services -- à ses clients des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la chimie, de la défense, de l'énergie, de la métallurgie, de l'exploitation minière, de la fabrication des métaux et de la santé.

La branche d'activité mondiale Grande Industrie d'Air Liquide

propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l'efficacité des procédés et aider à mieux respecter l'environnement, principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l'énergie. En 2018, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5 685 millions d'euros.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d'être un leader de son industrie, d'être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s'appuie sur l'excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l'innovation ouverte et l'organisation en réseau mise en place par le Groupe à l'échelle mondiale. Grâce à l'engagement et l'inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à 21 milliards d'euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l'environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

