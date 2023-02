Ouverture d'une nouvelle liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Ottawa , avec 5 vols directs par semaine opérés en Airbus A330-200 à compter du 27 juin 2023.

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Air France poursuit le développement de son offre au Canada, deuxième marché long-courrier le plus important pour la compagnie en nombre de sièges offerts.

A l'été 2023, Air France assurera jusqu'à 50 vols par semaine vers 5 destinations au Canada : Ottawa (nouveauté 2023), Québec (nouveauté 2022), Montréal, Toronto et Vancouver (destinations desservies toute l'année par Air France).

Ottawa-Paris, Juin 2023 (Groupe CNW/Air France) A330-300 (Groupe CNW/Air France)

La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Ottawa Macdonald-Cartier (YOW) sera inaugurée le 27 juin 2023. Cinq vols par semaine seront assurés les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches, opérés en Airbus A330-200 d'une capacité de 224 sièges (36 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy).

Horaires des vols (en heure locale) :

AF328 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Ottawa à 15h05

AF327 : Départ d'Ottawa à 17h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 06h15

« Nous sommes fiers d'offrir le seul vol direct reliant Ottawa à l'Europe, a déclaré Jean-Eudes de La Bretèche, directeur général d'Air France KLM au Canada, et nous nous réjouissons que cette liaison entre les deux capitales puisse offrir de nouvelles opportunités pour des échanges touristiques, culturels et économiques. Avec cette ouverture, Air France continue d'enrichir son offre avec l'ajout d'une cinquième destination au Canada. »

Le service de car Air France actuellement proposé gratuitement entre l'aéroport de Montréal-Trudeau et Ottawa continuera d'offrir deux fréquences quotidiennes, à des horaires adaptés pour des correspondances sur les vols Air France en provenance ou à destination de Paris. Ce service est également disponible entre Montréal-Trudeau et la ville de Québec, avec là aussi deux fréquences quotidiennes.

Ottawa , capitale fédérale du Canada

Quatrième ville la plus peuplée du Canada, Ottawa, et la ville voisine de Gatineau, accueillent les institutions fédérales du pays au sein de la capitale nationale.

Capitale résolument connectée à la nature, elle se distingue par son patrimoine architectural d'exception, à découvrir à pied, en bateau ou à vélo, en parcourant les quelques 800 km de sentiers urbains et ruraux de la région. Ses nombreux musées sont autant d'occasions de découvrir l'histoire et la culture du Canada.

Reprise de la liaison Paris-Charles de Gaulle - Québec et augmentation des capacités sur les autres destinations au Canada

Inaugurée à l'été 2022, la liaison saisonnière Paris-Charles de Gaulle - Québec sera reconduite cette année. Trois vols par semaine seront assurés en Boeing 787-9 les mardis, vendredis et dimanches à compter du 2 mai 2023.

Horaires des vols (en heure locale) :

AF352 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 20h45, arrivée à Québec à 21h55

AF353 : Départ de Québec à 23h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 12h20 le lendemain

La desserte des autres destinations desservies par Air France au Canada sera elle aussi renforcée, avec au global une offre en croissance de plus de 25% par rapport à 2019. Air France reliera ainsi son hub de Paris-Charles de Gaulle à :

Montréal avec jusqu'à trois vols par jour,

Toronto avec deux vols par jour,

avec deux vols par jour, Vancouver avec un vol par jour.

En complément, KLM, compagnie du Groupe Air France-KLM, reliera cet été Amsterdam-Schiphol à :

Toronto avec jusqu'à 13 vols par semaine

avec jusqu'à 13 vols par semaine Calgary avec 7 vols par semaine

avec 7 vols par semaine Vancouver avec jusqu'à 7 vols par semaine

avec jusqu'à 7 vols par semaine Montréal avec jusqu'à 5 vols par semaine

Edmonton avec jusqu'à 4 vols par semaine

Un service de car KLM est également proposé entre Montréal-Trudeau et Ottawa.

Le détail du programme de vols, les horaires, jours d'opération et tarifs sont consultables sur airfrance.com et klm.com

Présente au Canada depuis 1950, Air France sera cet été la première compagnie aérienne européenne en termes de capacité entre l'Europe et le Canada.

Le détail du programme de vols, les horaires, jours d'opération et tarifs sont consultables sur airfrance.com

Ce programme de vols est susceptible d'évoluer et reste soumis à l'obtention des autorisations gouvernementales requises. Il sera mis en œuvre en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur dans les différents pays ou destinations desservis.

Avant tout déplacement, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d'entrée et les documents requis à l'arrivée à destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site airfrance.traveldoc.aero.

