Air France et KLM Royal Dutch Airlines permettent de planifier ses prochains voyages en toute sérénité

Selon un sondage, 84% des Canadiens ont hâte de voyager à l'international e t la possibilité d'un remboursement est un critère important pour 88% d'entre eux.

Billets 100% remboursables

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Air France et KLM Royal Dutch Airlines, qui assurent des vols depuis et vers le Canada pour offrir des alternatives d'acheminement aux voyageurs essentiels et pour les besoins en cargo, permettent également à tous ceux qui souhaitent planifier un déplacement en 2021 de le faire sereinement.

Les politiques flexibles des deux transporteurs du Groupe Air France KLM demeurent en vigueur pour toutes les réservations avec un départ avant le 31 décembre 2021. Que l'annulation soit motivée par de nouvelles conditions d'entrée à destination, une urgence familiale ou tout simplement un changement de plans à la dernière minute, tous les billets Air France et KLM peuvent être reportés ou remboursés sans présentation de documents justifiant la raison. L'annulation doit être faite avant le départ.

'Que ce soit à travers des échanges directs avec nos clients, partenaires ou encore par le biais de sondages, la grande majorité des personnes interrogées rêvent du moment où elles pourront voyager de nouveau', a précisé Catherine Guillemart-Dias, Vice-présidente et Directrice générale d'Air France KLM au Canada. 'Les mesures totalement flexibles que nous avons mises en place depuis le début de la crise répondent à tous ceux qui souhaitent aller de l'avant dans l'élaboration de plans pour l'été, l'automne et les fêtes de fin d'année, pour ensuite adapter leur décision selon les possibilités du moment'.

Une politique qui répond aux attentes des Canadiens

Un sondage Léger1 commandé par le Groupe au Canada effectué en novembre dernier révélait que 84% des personnes interrogées ont hâte de voyager vers une destination internationale. Parmi les critères de sélection d'une compagnie aérienne, la flexibilité du billet (100 % remboursable et changement de date sans frais) est un critère important (88%). Parmi les autres considérations, des mesures sanitaires accrues tout au long du parcours client faisaient partie des préoccupations des personnes interrogées dans le contexte actuel dont les tests Covid et la prise de température avant le départ ainsi que le port du masque par tous les passagers et l'équipage.

Mesures sanitaires

Au sol et en vol, le groupe Air France KLM a mis en place les plus hauts standards d'hygiène à toutes les étapes du voyage : nettoyage complet de l'avion dont toutes les surfaces de contact - tablette, siège, accoudoirs, écran, télécommande, hublot, compartiment à bagages, toilettes -; signalisation et marqueurs pour la distanciation; écrans protecteurs aux comptoirs de service; prise de température sans contact; embarquement cadencé de l'arrière vers l'avant; matériel sanitaire à bord; et l'adaptation du service en vol pour réduire les interactions entre l'équipage et les clients. Les cabines sont munies de filtres HEPA qui capturent 99,99% des virus et bactéries et font également l'objet de pulvérisation d'un produit virucide homologué.

Présence d'Air France et KLM au Canada

Jusqu'à nouvel ordre, l'entrée au Canada, en France et aux Pays-Bas est réservée aux voyages essentiels et à leurs ressortissants. Des tests Covid négatifs, des formulaires et des quarantaines sont exigés par les 3 pays. Air France et KLM continuent à offrir des vols au départ de Montréal (7 + 2), Toronto (3 + 7), Calgary (3), et Vancouver (1 + 2) pour un total de 24 vols hebdomadaires en mars et avril.

Les voyageurs dont la destination est accessible par correspondance à Schiphol ou Charles de Gaulle doivent satisfaire aux conditions d'entrée de leur pays de destination ainsi qu'aux exigences des Pays-Bas si leur correspondance se fait à Amsterdam. Pour ceux qui doivent voyager, il est important de s'assurer de satisfaire aux exigences de santé et documentaires de chaque pays. Pour vérifier la faisabilité de son voyage, il est recommandé de consulter ces sites: airfrance.traveldoc.aero et klm.traveldoc.aero

La flexibilité des politiques de réservations du Groupe prévoit également des dispositions pour les voyageurs essentiels qui n'auraient pas reçu leurs résultats de tests Covid avant leur départ ou qui auraient reçu un résultat positif.

Air France et KLM Royal Dutch Airlines sont présentes au Canada depuis plus de 70 ans et emploient 130 personnes travaillant à Montréal, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver.

Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique et est membre de l'alliance SkyTeam réunissant 19 compagnies aériennes.

1 Sondage mené en ligne du 12 au 22 novembre 2020 auprès de 1513 participants recrutés aléatoirement à partir d'un panel.

