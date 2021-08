Air France dévoile son salon entièrement repensé à l'aéroport de Montréal-Trudeau

MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Air France a ouvert les portes de son salon entièrement revu à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. En association avec le Plaza Premium Group, la compagnie propose désormais à ses clients Business et Flying Blue Elite Plus un vaste espace élégant et chaleureux, valorisant l'art de recevoir et le voyage à la française.

Situé dans la jetée internationale de l'aérogare, ce salon de 490m² dispose d'une capacité de 149 places assises. Baigné de lumière, il est bordé d'une large baie vitrée offrant une vue sur les pistes, les avions de la compagnie et sur l'un des versants du Mont-Royal dominant la ville de Montréal.

Lors de sa conception, Air France a travaillé avec des entreprises canadiennes pour réaliser la plupart du mobilier et des luminaires. On y retrouve les couleurs d'Air France - camaïeux de bleu, présence de gris et de blanc, touches de rouge - ainsi que l'accent, symbole de marque d'Air France et l'hippocampe ailé, signe historique de la compagnie venant rappeler sa riche histoire. Des claustras en métal laqué champagne viennent structurer l'espace.

Les clients sont accueillis par des agents de Plaza Premium Group. Des bornes automatiques d'éligibilité sont également disponibles pour plus de fluidité.

Ils accèdent ensuite à l'espace principal du salon où de nombreux fauteuils et de larges banquettes permettent à chacun de se détendre, se restaurer ou travailler confortablement. Une zone de travail partagé est également disponible. Le Wifi gratuit et de nombreuses prises USB sont à la disposition de tous.

Les clients Flying Blue Ultimate disposent d'un lieu plus confidentiel avec de large canapés et fauteuils pour se sentir comme chez soi.

Un espace permet de se doucher ou de se rafraîchir avant son voyage. Enfin, pour inspirer les désirs d'évasion, un écran 'guide de voyage Air France' (Air France Travel Guide ) invite les clients à découvrir leurs prochaines destinations.

La restauration au cœur du salon

Au cœur du salon, un vaste espace propose une restauration centrée autour de la cuisine française. Un buffet en libre-service dispose d'une offre chaude et froide, salée ou sucrée, pour répondre aux attentes de chacun tout au long de la journée. La compagnie offre également des plats végétariens et sans gluten. Un large bar dispose également d'une riche sélection de vins et champagnes français.

À l'automne, ce salon proposera un espace 'Night Service' (service de fin de soirée), avec une nouvelle offre de restauration dédiée, dans une ambiance feutrée. Ce service anticipe l'envie de repos des clients Business voyageant entre Montréal et Paris sur le dernier vol du soir. Ceux-ci peuvent pourront ainsi déguster au salon un véritable repas gourmand à la française, identique à celui servi à bord, avec un service à la place comme dans un restaurant. Entrées, plats chauds, fromages, desserts et carte de vins et champagnes sont ainsi proposés à chacun. Pendant le vol, les clients peuvent pourront alors profiter pleinement de leur nuit à bord. S'ils en font la demande, leur plateau repas ne sera pas chargé sur leur vol pour limiter le gaspillage alimentaire. Les clients le souhaitant auront toujours la liberté de se restaurer à nouveau pendant le voyage.

Dans une démarche écoresponsable, Air France privilégie les produits locaux et de saison pour élaborer son offre de restauration. Par ailleurs, pour limiter la consommation de plastique à usage unique, la compagnie met à la disposition de ses clients des fontaines à eau, ainsi que des couverts sans plastique. Elle accorde également une attention particulière à limiter le gaspillage alimentaire, au tri sélectif et au recyclage des prestations de restauration. Dans les douches, les aménités sont également écoresponsables.

La transformation du salon a par ailleurs nécessité de se séparer de l'ancien mobilier. Certaines pièces ont ainsi été données à un organisme de bienfaisance. D'autres ont été proposées aux enchères aux employés Air France-KLM à Montréal. Les sommes recueillies ont été intégralement reversées à la fondation montréalaise Le Chaînon qui a pour mission d'aider les femmes en difficulté.

Le salon Air France de Montréal est ouvert tous les jours, de 14h00 à 22h00 pour les clients Air France et KLM. Son accès est gratuit pour les clients Business et Flying Blue Elite Plus. Les clients voyageant en cabine Economy ou Premium Economy, peuvent acheter un accès salon sous réserve de disponibilité.

Air France Protect , pour un voyage en toute sérénité

Dans le cadre de son programme « Air France Protect », la compagnie assure les mesures sanitaires les plus strictes, à chaque étape du voyage. Le port du masque chirurgical reste obligatoire dans l'enceinte du salon. Du gel hydroalcoolique est également à la disposition de tous dans de nombreux emplacements. Le salon ouvrira ses portes avec une capacité réduite de moitié, pour assurer à chacun une distanciation suffisante. Enfin, les clients sont invités à télécharger l'application Air France Play avant leur départ pour bénéficier d'un large choix de journaux et magazines.

Cet été, Air France propose jusqu'à 17 vols entre Montréal-Trudeau et Paris-Charles de Gaulle opérés en Airbus A350 et Boeing 777. Ce programme de vols est susceptible d'évoluer. Il est mis en œuvre en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur. Avant tout déplacement, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d'entrée et les documents requis à l'arrivée à destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site airfrance.traveldoc.aero.

SOURCE Air France

Renseignements: Informations: Diane Audet, [email protected]

Liens connexes

http://www.airfrance.ca