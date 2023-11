Air France Canada inaugure une murale saluant les 90 ans d'élégance de la compagnie

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Pour souligner les 90 ans de la compagnie créée en 1933, Air France Canada a inauguré la murale 'Alfa Foxtrot' reprenant des éléments de son patrimoine. Peinte à l'angle des rues de la Visitation et La Fontaine, la murale est le fruit d'une collaboration d'un duo canadien et français : Cyrielle Tremblay et Taroe.

Inauguration de la murale Alfa-Foxtrot pour souligner les 90 ans d’élégance d’Air France (Groupe CNW/Air France)

Cette murale de 160 mètres carrés (1750 pc), où dominent les couleurs de la compagnie, incarne les 90 ans d'élégance, de technologie, de confort et de gastronomie en vol. La robe à gauche fait partie d'une collection de cinq robes iconiques réalisées par Xavier Ronze, créateur français et responsable des ateliers costumes pour le ballet de l'Opéra national de Paris. Elle illustre l'évolution des uniformes de la compagnie au fil des décennies tout en immortalisant l'héritage de la haute couture dans l'identité d'Air France. Au centre, pour honorer les prouesses technologiques, on retrouve le Concorde, symbole d'innovation et de progrès aéronautique. Enfin, les macarons et la coupe à droite mettent en valeur la gastronomie française à travers le monde et à bord d'Air France.

'Les murales, omniprésentes dans l'art urbain montréalais, se sont révélées être le support idéal pour cette œuvre qui illustre le meilleur de l'identité d'Air France dans ce style unique à Montréal', a déclaré Jean-Eudes de La Bretèche', Directeur général d'Air France-KLM Canada. 'Cette vaste toile, et le travail à 4 mains des 2 artistes français et québécois, traduisent l'attachement d'Air France au design et à l'art de vivre depuis 90 ans et ce lien si spécial qui unit Air France au Québec.'

A propos d'Air France

Née du regroupement d'Air Orient, d'Air Union, de la Société Générale de Transports Aériens, de la Compagnie Internationale de Navigation Aérienne et de l'Aéropostale, Air France était officiellement inaugurée le 7 octobre 1933. Depuis, la compagnie n'a eu de cesse de construire sa légende en faisant rayonner l'art du voyage à la française à travers le monde entier. Aujourd'hui, Air France propose à ses clients près de 1000 vols par jour vers 200 destinations grâce à une flotte de plus de 240 appareils.

A propos d'Air France au Canada

Présente au Canada depuis 1950, cet hiver Air France offre de nombreux vols hebdomadaires au départ de Montréal (14 à 17), Toronto (7), Vancouver (5), Ottawa (5) vers Paris.

Deux autres destinations s'ajoutent à ce programme selon la saison : Montréal-Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) est desservie à raison de 2 vols/semaine l'hiver (décembre à avril) et Québec-Paris fait l'objet de 3 vols/semaine en été.

A propos de Taroe (Biarritz, France)

Né à Biarritz, Taroe, Nicolas Masterson, découvre l'univers du graffiti en 1995. Autodidacte et passionné, il fait ses armes sur des murs d'usines, terrains vagues de wagons de train qui jalonnent son chemin. Il découvre et se passionne pour la typographie, le design, la photographie et développe différentes identités artistiques en parallèle de la peinture.

A propos de Cyrielle Tremblay (Montréal, Québec)

Cyrielle construit des mondes oniriques où elle raconte des histoires de jardins intérieurs où tantôt la mémoire ou la poésie prévaut, tantôt l'humour ou l'absurdité. Entre la peinture murale et les médiums plus traditionnels, ses explorations plastiques et conceptuelles l'amènent également à travailler sur la photographie, l'installation et l'autoédition.

