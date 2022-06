DUFFEL, Belgique, 14 juin 2022 /CNW/ - American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. ("AIP"), par l'intermédiaire d'un affilié détenu à 100%, a acquis hier la propriété du laminoir d'aluminium de Duffel en Belgique ("Aluminium Duffel"). L'acquisition a été réalisée dans le cadre d'un achat et d'une vente consensuels de 100% des titres d'Aluminium Belgium BV, la société mère qui possède Aluminium Duffel, par AIP auprès du propriétaire de ces actions, la société britannique Ecnavla 8 UK Ltd.

Selon Geert Vannuffelen, directeur général d'Aluminium Duffel BV : « Ce jour marque une étape importante dans l'histoire de notre entreprise. Nous sommes impatients de poursuivre nos activités avec notre nouveau propriétaire AIP, qui s'est engagé à assurer un avenir durable à notre entreprise. Nous nous réjouissons des mesures déjà prises par AIP d'investir davantage dans la société, ce qui démontre son engagement à atteindre le plein potentiel de notre usine. »

Sous administration au Royaume-Uni depuis le 7 juillet 2021, Ecnavla 8 UK Ltd est contrôlée par G P Rowley and D Shambrook, FRP Advisory Trading Limited (les "Administrateurs"). Les titres vendus à AIP avaient déjà été donnés en gage à des sociétés affiliées à AIP dans le cadre d'accords de financement avec privilège de premier rang fournis précédemment à Aluminium Duffel. AIP a également acheté des créances intragroupe détenues par Ecnavla 8 UK Ltd dans ses filiales. Ecnavla 8 UK Ltd restera sous administration au Royaume-Uni jusqu'à ce que toutes les questions liées à l'achat et à la vente et à l'administration aient été traitées. L'achat d'AIP a été réalisé en totale conformité avec le règlement de l'Union Européenne applicable aux fusions.

AIP note que la vente a eu lieu après (a) que des défauts de paiement et autres défauts, dans le cadre de prêts accordés par une société affiliée d'AIP à Aluminium Duffel, aient continué après juillet 2021, (b) la décision unanime de la Cour d'appel d'Anvers du 5 mai 2022, confirmant la nomination par les Administrateurs d'un administrateur indépendant chez Aluminium Duffel, et (c) l'échec d'Aluminium Duffel et son ancien actionnaire à refinancer la société dans les 11 mois qui ont suivi les défauts de juillet 2021.

En conséquence, AIP est maintenant le propriétaire légal et bénéficiaire de deux entités juridiques en Belgique : ALVANCE Aluminium Belgium BV et ALVANCE Aluminium Duffel BV, avec plusieurs autres entités affiliées dans d'autres pays.

AIP a l'intention de poursuivre l'exploitation d'Aluminium Duffel avec l'équipe de direction locale existante, et ne prévoit aucune perturbation des activités normales de l'entreprise et aucune répercussion pour les clients, les fournisseurs et les employés. AIP entend poursuivre l'accompagnement financier de l'entreprise afin qu'elle puisse exécuter avec succès son plan d'affaires, en préservant son fonds de roulement, en maintenant l'emploi et les investissements importants.

AIP était conseillé par Jones Day, Baker Botts LLP et Messier & Associés dans cette opération.

À propos d'Aluminium Duffel : Fondée en 1946, avec de nombreuses expansions et modernisations depuis, Aluminium Duffel est l'un des principaux fabricants de produits laminés en aluminium en Europe, spécialisé dans la tôle de carrosserie automobile et une grande variété de produits industriels, utilisés principalement dans les industries de l'automobile, du transport, de la distribution et de l'architecture, de la conception et de la construction. Aluminium Duffel a environ 250 000 tonnes par an de capacité de production nominale, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 600 millions d'euros et plus de 1 000 employés à temps plein. Située près d'Anvers, en Belgique, Aluminium Duffel BV (BE) est la société d'exploitation qui possède les actifs, emploie la main-d'œuvre et fait contracte avec les clients et les fournisseurs. Aluminium Duffel est certifiée selon les normes ASI Performance Standard et ASI Chain of Custody Standard, qui incarnent les normes les plus élevées en matière d'approvisionnement, d'émissions et de qualité de production responsables.

À propos d'AIP : AIP est une société de capital-investissement à orientation opérationnelle qui investit dans des entreprises industrielles desservant des marchés nationaux et internationaux. La société est profondément enracinée dans l'économie industrielle et est active depuis 1989. À ce jour, AIP a réalisé plus de 100 transactions et gère actuellement plus de 8 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'institutions de premier plan. Parmi les plus de 25 sociétés du portefeuille d'AIP, citons Commonwealth Rolled Products, qui exploite le laminoir de Lewisport (Kentucky), un leader dans le domaine des produits laminés en aluminium destinés aux marchés de l'automobile et de l'industrie aux États-Unis, et Aluminium Dunkerque de Loon-Plage (France), la plus grande fonderie d'aluminium d'Europe. Pour plus d'informations sur AIP, visitez www.americanindustrial.com

