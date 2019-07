Aimia répond aux déclarations publiques d'Aeromexico concernant PLM

MONTRÉAL, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage, a répondu aujourd'hui aux déclarations faites par Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. (« Aeromexico ») concernant la participation de 48,855 % d'Aimia dans PLM Premier, S.A.P.I. de C.V. (« PLM »), propriétaire et exploitante du programme pour grands voyageurs Club Premier d'Aeromexico.

Aimia tient à souligner que le partenariat avec PLM a été très fructueux et que la participation d'Aimia au développement et à la mise en œuvre du programme de PLM s'est révélée déterminante pour la gestion et la rentabilité du programme, menant à l'augmentation de la distribution tant pour Aeromexico qu'Aimia annoncée précédemment cette année.

Aimia est déçue qu'Aeromexico divulgue de l'information non importante pour appuyer son intention de racheter la participation d'Aimia dans PLM. Contrairement aux affirmations d'Aeromexico, Aimia n'a connaissance d'aucune irrégularité ni d'aucun manquement potentiel aux obligations d'Aimia à l'égard de PLM. Aimia fera valoir ses droits aux termes des divers arrangements contractuels relativement à l'investissement conjoint d'Aeromexico et d'Aimia dans PLM, dont la durée conclue avec Aeromexico court jusqu'en 2030.

Aeromexico et Aimia sont parties à une convention entre actionnaires énonçant leurs droits et obligations respectifs quant à PLM et Aimia juge que plusieurs des déclarations d'Aeromexico sont incompatibles avec les dispositions de cette convention.

Aimia continuera à exécuter son plan d'affaires et à servir les intérêts de ses actionnaires, membres, clients et autres parties prenantes.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est un consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage axé sur l'accroissement des bénéfices au moyen de ses investissements existants et du déploiement ciblé de capital dans le sous-secteur des solutions de fidélisation et autres sous‑secteurs des marchés de la fidélisation et du voyage, qui sont en rapide expansion.

Ses investissements dans les programmes de fidélisation voyage comprennent le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeromexico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec AirAsia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage BIGLIFE, l'exploitant de BIG Loyalty.

Aimia exploite également une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu et offrant une gamme complète de services à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux du commerce au détail, des PCE, du voyage, de l'hébergement, des finances et du divertissement.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez corp.aimia.com/fr.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment en ce qui a trait à la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Veuillez vous reporter au rapport annuel d'Aimia, qui peut être consulté sur le site Web de la Société à l'adresse corp.aimia.com, et sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com, pour prendre connaissance de l'Avertissement concernant les énoncés prospectifs d'Aimia.

Aimia n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des lois, des règles et des règlements en valeurs mobilières applicables.

