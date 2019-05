Aimia remanie son conseil selon sa nouvelle orientation stratégique

Une nouvelle candidate hautement qualifiée au poste d'administratrice indépendante et la réduction importante de la taille du conseil dans le cadre du renouvellement régulier du conseil

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage, annonce son intention de déposer et de mettre à la poste, au cours des jours à venir, sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction relativement à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 28 juin 2019 (« assemblée »). De plus, Linda Kuga Pikulin, leader chevronnée du monde des affaires, a été désignée comme candidate au poste d'administratrice indépendante à l'élection qui se tiendra à l'assemblée. Brian Edwards et Emma Griffin, qui sont actuellement administrateurs, ne se présenteront pas en vue de leur réélection à l'assemblée.

Conformément à son engagement de réduire et de remanier le conseil en fonction de la nouvelle orientation stratégique de la société, il est prévu qu'à la suite de l'assemblée, le conseil sera formé de six administrateurs, comparativement à neuf il y a un an et douze administrateurs présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations de 2017. Aimia continuera d'évaluer les compétences requises au conseil pour s'assurer de respecter la stratégie de la société et ses besoins en leadership.

Bill McEwan, président du conseil d'administration, a déclaré : « La candidature de Linda à titre d'administratrice indépendante au sein de notre conseil nous réjouit. Ses réussites en matière de stratégies commerciales ciblées et d'intégrations complexes seront très pertinentes, alors qu'Aimia s'apprête à déployer sa stratégie de consolidation. De plus, la vaste expérience de Linda à titre de leader du monde des affaires et d'agente de changement qui a permis à des entreprises d'atteindre une croissance rentable aura une valeur inestimable pour Aimia alors que celle-ci met en œuvre son plan visant à faire évoluer son entreprise actuelle. »

« Aima a une occasion exceptionnelle de créer de la valeur à long terme à titre de consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage, en cette période où nous mettons à exécution notre plan d'affaires stratégique annoncé récemment », a poursuivi M. McEwan. « Un conseil bien proportionné, formé de membres possédant des compétences pertinentes est capital pour faire avancer notre plan. Aimia a la chance de s'adjoindre une candidate d'un tel calibre aux fins du leadership de la société. Je suis convaincu que la vaste expertise en matière d'exploitation et d'intégration dont elle fera profiter le conseil permettra de faire progresser la société encore plus rapidement. »

Avec cette nouvelle recrue, le conseil d'Aimia est formé d'administrateurs possédant une expertise approfondie des marchés financiers et des fusions et acquisitions, de l'analyse, de l'intégration et de la surveillance des investissements ainsi que du leadership de direction et de la gouvernance. La société estime que toutes ces compétences l'aideront à réaliser sa stratégie actuelle et à créer de la valeur à long terme.

« Au nom du conseil et de l'ensemble de la société, j'aimerais exprimer ma plus sincère reconnaissance à Emma et à Brian pour les services qu'ils ont rendus à la société et à ses actionnaires. » a ajouté M. McEwan. « Ils ont été de précieux collègues de confiance et nous leur souhaitons tout le succès voulu dans toutes leurs entreprises futures. ».

Des détails additionnels concernant les candidats aux postes d'administrateur seront inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction d'Aimia, qui sera disponible au cours des prochains jours sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la société à l'adresse www.aimia.com.

Notice biographique de la nouvelle candidate au poste d'administratrice :

Linda Kuga Pikulin a été membre de la haute direction de PepsiCo et elle possède une vaste expérience en exploitation, en intégration et en développement d'entreprises en Amérique du Nord. De juin 2010 à février 2011, elle a été présidente de PepsiCo Canada Breuvages, où elle a dirigé la complexe intégration des entreprises d'embouteillage et de la marque PepsiCo afin d'en assurer la croissance à long terme en mettant sur pied une nouvelle équipe de direction et en favorisant la croissance des ventes et d'importantes synergies des coûts. De 1998 à 2010, elle a été présidente du groupe d'embouteillage Pepsi (Canada) et était responsable des ventes, de la fabrication, de la commercialisation et de la distribution des produits Pepsi. Sous sa direction, l'entreprise d'embouteillage a vu sa part de marché et ses bénéfices enregistrer une croissance sans précédent. Avant de diriger l'entreprise canadienne, elle avait été nommée pour diriger les opérations sur le terrain de deux des plus grandes entreprises américaines de PepsiCo. Mme Pikulin est administratrice indépendante du service public d'électricité Enersource Corporation. Depuis juin 2018, elle est également administratrice indépendante de Plastiques IPL, fabricant mondial de plastique. Mme Pikulin est une leader active au sein de la collectivité; elle siège au conseil de Trillium Health Partners Foundation et a été présidente de campagne pour Centraide.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est un consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage axé sur l'accroissement des bénéfices au moyen de ses investissements existants et du déploiement ciblé de capital dans le sous-secteur des solutions de fidélisation et autres sous-secteurs des marchés de la fidélisation et du voyage, qui sont en rapide expansion.

Ses investissements dans les programmes de fidélisation voyage comprennent le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeroméxico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec Air Asia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage Big Life, l'exploitant de BIG Loyalty.

Aimia exploite également une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu et offrant une gamme complète de services à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux de la vente au détail, des PCE, du voyage et des services financiers.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez www.aimia.com.

