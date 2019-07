Aimia nomme deux nouveaux administrateurs indépendants

Dieter Jentsch et Frederick Mifflin apportent une vaste expertise en fusions et acquisitions et en répartition du capital, renforçant davantage l'alignement du conseil en fonction de la nouvelle direction stratégique

MONTRÉAL , le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) annonce qu'elle s'est adjoint deux nouveaux administrateurs indépendants, Dieter Jentsch et Frederick Mifflin, avec prise d'effet immédiate. Ces personnes hautement qualifiées élargissent la portée, l'expérience et la gamme des aptitudes du conseil; elles lui permettent de renforcer davantage son leadership et ses capacités de supervision pour mieux les aligner en fonction de la direction stratégique de la Société en qualité de consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage.

MM. Jentsch et Mifflin ont fait leurs preuves en épaulant et en faisant croître diverses entreprises rentables dans leur rôle de dirigeants aux échelons les plus élevés au sein de banques d'investissement nord-américaines de premier plan. Leur expertise, surtout axée sur la répartition du capital, les fusions et acquisitions et la conclusion d'opérations d'investissement, élargit considérablement la gamme de compétences du conseil d'administration et complète la solide expérience des administrateurs actuels d'Aimia en matière de leadership, d'intégration et de supervision.

Bill McEwan, président du conseil d'administration, a commenté en ces termes : « Nous sommes enchantés d'adjoindre à notre conseil deux administrateurs exceptionnels et indépendants, dont les compétences favoriseront considérablement la progression de la stratégie de la Société. Ayant travaillé pendant plus de 35 ans dans les services financiers, Dieter Jentsch a développé une expertise internationale substantielle dans les domaines des fusions et acquisitions et des marchés financiers, ce qui contribuera grandement à la supervision et à l'exécution de nos nouvelles priorités en matière de direction stratégique et de répartition du capital. Également pendant plus de 35 ans, Fred Mifflin a développé une expérience tout aussi importante sur les plans de l'exploitation et du leadership dans des postes de haute direction. M. Mifflin a aussi siégé à des conseils d'administration de sociétés ouvertes; il apporte au conseil d'Aimia une expertise et une perspective additionnelles inestimables en matière de fusions et acquisitions et de marchés des capitaux, sans compter son expérience éprouvée au chapitre de la gouvernance. »

« Nous jugeons encourageant l'élan continu d'Aimia : il nous rend très optimistes quant à l'occasion d'Aimia de créer de la valeur à long terme en qualité de consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage, de poursuivre M. McEwan. Nous sommes choyés de compter aujourd'hui sur un conseil aussi solide et renouvelé, résultat d'un processus délibéré au cours duquel trois nouveaux administrateurs se sont ajoutés et quatre autres ont pris leur retraite depuis mars. Ces nominations témoignent également de l'engagement que nous avons pris et annoncé précédemment de continuer à évaluer la combinaison optimale des compétences pour en assurer l'alignement en fonction de la stratégie de la Société et des besoins en matière de leadership. Il s'agit d'une avancée significative pour Aimia et nos actionnaires dans notre nouvelle voie stratégique, tout aussi encourageante que le progrès soutenu de la Société dans l'exécution de la stratégie d'affaires, qui consiste à réduire les coûts de façon constante, et ce, tout en remboursant du capital substantiel aux actionnaires. »

Biographies des nouveaux administrateurs

Dieter Jentsch est un ancien membre de la direction de la Banque Scotia. Il possède une profonde expérience dans les domaines de la stratégie, de l'exploitation, des fusions et acquisitions et des marchés des capitaux. Récemment, il a agi principalement à titre de chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux, où il a supervisé les services bancaires aux sociétés, les services bancaires d'investissement, les produits liés aux marchés des capitaux et les opérations bancaires à l'échelle mondiale. Au cours de ses 35 ans de service auprès de la Banque Scotia, M. Jentsch a occupé divers postes de haute direction. Auparavant, M. Jentsch agissait à titre de chef, Groupe Opérations internationales où il a géré les activités à l'échelle de 43 pays en Asie, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Il est titulaire d'un baccalauréat en agronomie et d'une maîtrise en administration des affaires, de même que d'un diplôme du programme supérieur de gestion de l'Institut européen d'administration des affaires du European Institute of Business (INSEAD). Il a également obtenu le titre de Fellow de l'Institut des banquiers canadiens.

Frederick (« Fred ») Mifflin est vice-président et associé chez Blair Franklin Capital Partners et un administrateur de sociétés publiques chevronné. Il apporte une vaste expérience en fusions et acquisitions, en répartition du capital, en gouvernance et en haute direction. Au cours de ses 12 ans de service auprès de Blair Franklin Capital Partners, une société de services bancaires d'investissement canadienne de premier plan, M. Mifflin a fourni des conseils stratégiques et financiers et des évaluations à des conseils d'administration et à leurs comités indépendants, ainsi qu'à des institutions du secteur public. Il agit actuellement en qualité d'administrateur principal indépendant, président du comité d'audit et membre du comité de la rémunération et de la gouvernance chez Altius Minerals Company (TSX : ALS), d'administrateur d'Uni-Select Inc. (TSX : UNS) et de président du conseil ne faisant pas partie de la direction de Trinity Capital Management. Avant d'occuper ces postes, M. Mifflin a travaillé pendant 17 ans auprès de la Banque de Montréal, où il a agi à titre de vice-président du conseil, chef mondial, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés. Il est titulaire d'un baccalauréat en communications (avec spécialisation) de l'Université Queen's, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Chicago et d'un diplôme du programme de gestion avancée de la Harvard Business School. Il a également été cadre en résidence auprès de l'INSEAD en France et à Singapour.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est un consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage axé sur l'accroissement des bénéfices au moyen de ses investissements existants et du déploiement ciblé de capital dans le sous-secteur des solutions de fidélisation et autres sous-secteurs des marchés de la fidélisation et du voyage, qui sont en rapide expansion.

Ses investissements dans les programmes de fidélisation voyage comprennent le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeromexico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec AirAsia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage BIGLIFE, l'exploitant de BIG Loyalty.

Aimia exploite également une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux du commerce au détail, des PCE, du voyage, de l'hébergement, des finances et du divertissement.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez corp.aimia.com/fr.

