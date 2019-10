Aimia fixe une date pour l'assemblée des actionnaires dont la convocation a été demandée

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage, a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une assemblée extraordinaire des actionnaires (« assemblée ») le 24 janvier 2020.

La convocation de l'assemblée a été demandée par un groupe d'actionnaires dirigé par Charles Frischer qui détient au moins 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société. Les actionnaires requérants demandent aux actionnaires d'Aimia de voter en faveur de la destitution de quatre administrateurs en poste et de leur remplacement par quatre candidats des actionnaires requérants.

Le conseil d'administration d'Aimia a fixé au 23 décembre 2019 la date de référence pour déterminer qui sont ses actionnaires habiles à voter à l'assemblée.

Les actionnaires recevront une circulaire de sollicitation de procurations dans laquelle seront indiquées en détail les questions à l'ordre du jour de l'assemblée et la marche à suivre pour voter. Les actionnaires sont priés de lire les renseignements avec soin avant de prendre une décision sur leur vote. Les actionnaires n'ont aucune mesure à prendre pour le moment.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est un consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage axé sur l'accroissement des bénéfices au moyen de ses investissements existants et du déploiement ciblé de capital dans le sous-secteur des solutions de fidélisation et autres sous‑secteurs des marchés de la fidélisation et du voyage, qui sont en rapide expansion.

Ses investissements dans les programmes de fidélisation voyage comprennent le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeromexico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec AirAsia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage BIGLIFE, l'exploitant de BIG Loyalty.

Aimia exploite également une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu et offrant une gamme complète de services à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux du commerce au détail, des PCE, du voyage, de l'hébergement, des finances et du divertissement.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez corp.aimia.com.

