Aimia annonce les résultats de son offre publique de rachat importante visant les actions ordinaires

MONTRÉAL, le 31 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) a annoncé aujourd'hui les résultats de son offre publique de rachat importante (« offre visant les actions ordinaires ») en vue du rachat aux fins d'annulation de ses actions ordinaires (« actions ordinaires ») d'un capital maximum de 62,5 M$ à un prix fixe de 4,25 $ par action. L'offre visant les actions ordinaires a expiré le 30 décembre 2019 à 17 h (heure de l'Est).

Conformément aux modalités et aux conditions de l'offre visant les actions ordinaires et selon un décompte provisoire réalisé par la Société de fiducie AST du Canada (« dépositaire »), Aimia prévoit prendre en livraison et racheter aux fins d'annulation 14 705 863 actions ordinaires à un prix fixe de 4,25 $ l'action, soit une contrepartie globale d'environ 62,5 M$. Le nombre d'actions ordinaires qu'on prévoit racheter dans le cadre de l'offre visant les actions ordinaires correspond à environ 13,5 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date à laquelle l'offre visant les actions ordinaires a été annoncée. Après la prise d'effet de l'offre visant les actions ordinaires, le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation devrait être de 93 838 329.

Selon le rapport du dépositaire, 37 247 226 actions ordinaires ont été déposées en réponse à l'offre visant les actions ordinaires (y compris les actions ordinaires déposées au moyen d'un avis de livraison garantie). Étant donné que l'offre visant les actions ordinaires a fait l'objet d'une souscription excédentaire, les porteurs d'actions ordinaires devraient voir environ 39,2 % de leurs actions ordinaires dûment déposées rachetées par Aimia. Ce nombre ne tient pas compte des dépôts de « lots irréguliers », qui ne sont pas assujettis à la réduction proportionnelle. La prise de livraison et le règlement de la totalité des actions ordinaires seront effectués dès que possible conformément à l'offre visant les actions ordinaires, et les actions ordinaires déposées qui ne sont pas rachetées (y compris les actions ordinaires déposées non valablement) seront retournées sans délai par le dépositaire aux actionnaires déposants.

Information fiscale

Aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral canadien, cette offre visant les actions ordinaires donnera lieu à un dividende réputé correspondant au prix de rachat de 4,25 $ par action. Aux fins des règles relatives au crédit d'impôt bonifié pour dividendes figurant dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et dans toute législation provinciale et territoriale analogue, Aimia désigne le dividende réputé intégral découlant de chaque action ordinaire à titre de « dividende admissible ». Le « montant déterminé » de chaque action ordinaire (aux fins du paragraphe 191(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) est de 4,24 $.

Le présent communiqué est diffusé à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente d'actions d'Aimia.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) exploite une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu et offrant une gamme complète de services à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux de la vente au détail, des PCE, du voyage, de l'hébergement, des finances et du divertissement.

Aimia est axée sur la croissance des bénéfices au moyen de ses activités ou investissements existants, dont le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeroméxico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec Air Asia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage BIGLIFE, l'exploitant de BIG Loyalty.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez corp.aimia.com/fr/.

