MELBOURNE, Australie, 9 août 2024 /CNW/ - Le laser à énergie tactique dirigée Fractl:1 d'AIM Defence s'est hissé au premier rang à la compétition internationale de l'Environnement protégé CUAS au Canada, remportant un prix d'un million de dollars.

Série d’engagements de Fractl contre l’équipe Red Team contre des drones à l’Environnement protégé IDEeS en Alberta au Canada Déploiement de l’unité d’énergie tactique dirigée Fractl:1 d’AIM Defence à RDDC Suffield, en Alberta, au Canada (PRNewsfoto/AIM Defence) Drone VPF transportant une charge utile neutralisé par le système d’énergie tactique dirigée de Fractl au moyen de la méthode de « ventilation et combustion » (PRNewsfoto/AIM Defence)

La victoire consolide la position d'AIM à l'avant-garde des systèmes de lutte contre les systèmes aéronefs sans pilote (CUAS) tactiques compacts et à faible coût et survient quelques mois seulement après l'annonce par le gouvernement australien d'un investissement de 5,4 millions de dollars pour l'achat d'un système de lutte contre les drones Fractl pour des essais et des évaluations internes.

L'Environnement protégé, mené dans le cadre du programme Innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité (IDEeS) des Forces armées canadiennes, est conçu pour évaluer de façon concurrentielle la technologie de pointe de lutte contre les drones dans le monde. Le programme, qui a lieu deux fois par an depuis six ans, est considéré à l'échelle internationale comme une évaluation indépendante des capacités de lutte contre les drones pour les alliés de l'OTAN et du Groupe des cinq.

Reflétant la prolifération et la préoccupation croissante des drones militarisés, l'environnement protégé 2024 s'est concentré sur la détection et la défaite efficaces des cibles de quadcopter, de VPF et de drones à voilure fixe. AIM Defence a été l'une des quinze entreprises sélectionnées pour présenter leur technologie lors de l'événement avec d'autres participants, dont des géants de l'industrie du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du Canada de nous avoir donné cette occasion et envers son équipe Red Team qui a vraiment mis notre système à l'essai avec une gamme de drones que nous n'avions jamais vus auparavant, des VPF aux drones à voilure fixe, dans un éventail de scénarios. C'était un événement difficile, et nous sommes fiers d'avoir réussi », a déclaré Jessica Glenn, cofondatrice d'AIM.

Le système Fractl utilise un suivi d'intelligence artificielle (IA) de pointe développée en interne et une technologie laser ultra-compacte. Il a été intégré à la Force spatiale américaine pour intervenir en toute sécurité au-dessus de l'horizon. Au cours de l'événement, Fractl a pu suivre et neutraliser des drones jusqu'à 1,5 kilomètre de distance, et a engagé avec succès plus de 30 drones lors de l'exercice.

L'équipe d'évaluation canadienne a jugé que le système Fractl d'AIM répondait le mieux aux critères du prix de l'Environnement protégé pour le rendement démontré, l'amélioration continue et l'intérêt marqué du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour l'approche CUAS Fractl d'AIM.

« Bien que nous soyons extrêmement fiers de nos réalisations à ce jour, nous ne faisons que commencer. Nous avons constaté une hausse importante de la demande de technologies efficaces de lutte contre les drones et nous prévoyons réinvestir les gains dans AIM afin de continuer à développer la meilleure technologie de classe et à protéger nos alliés », a déclaré Jae Daniel, cofondateur d'AIM.

Pour en savoir plus, visitez la page Web d'AIM Defence et de l'Environnement protégé du programme Innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité (IDEeS).

