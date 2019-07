Aile parlementaire du Parti Québécois - Modifications aux mandats des porte-parole

QUÉBEC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, a apporté quelques ajustements à la répartition des dossiers de porte-parole de l'aile parlementaire du Parti Québécois.

EN BREF

Sylvain Roy , député de Bonaventure, devient porte-parole en matière de travail.

, député de Bonaventure, devient porte-parole en matière de travail. Harold LeBel , député de Rimouski et whip, devient porte-parole en matière d'affaires municipales.

« Notre équipe est formée de gens bourrés de talent, qui possèdent plusieurs cordes à leur arc. Toujours, nous sommes attentifs aux enjeux, à l'actualité, et soucieux de jumeler chaque domaine avec un porte-parole efficace et crédible, en mesure de poser les bonnes questions à son vis-à-vis gouvernemental. C'est ainsi que nous entendons continuer notre travail, en Chambre et sur le terrain. Nous ferons de nombreuses propositions, toujours dans l'objectif d'améliorer la vie des Québécoises et des Québécois », a commenté Pascal Bérubé.

« Nous demandons aussi au Premier ministre de procéder à un ajustement de son équipe. Un ministre doit être dédié exclusivement à la région Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, au lieu de la situation actuelle où une ministre est responsable de trois régions. C'est une question de respect », a conclu le chef parlementaire du Parti Québécois.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Mathieu Lavigne, Directeur des communications, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418 951-5196