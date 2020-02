Aile parlementaire du Parti Québécois - Modification à un mandat de porte-parole

QUÉBEC, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, a annoncé qu'il sera désormais le porte-parole de son groupe parlementaire en matière d'affaires autochtones.

« Le Parti Québécois est fier des gestes déterminants qu'il a posés au cours de son histoire pour améliorer les relations avec les Premières Nations et les Inuits du Québec, notamment la reconnaissance officielle des nations autochtones du Québec, la paix des braves et la Loi instituant le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James. Nous avons donc jugé qu'il serait approprié que notre chef parlementaire soit désormais responsable de cet enjeu important. Je m'y emploierai avec toute l'ouverture et l'attention qu'il requiert », a-t-il déclaré.

