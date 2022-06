Aidons le personnel de la santé des hôpitaux Notre-Dame et Verdun et les aînés de 14 CHSLD du centre-ville de Montréal gravement touchés durant la pandémie

MONTRÉAL , le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les statistiques du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal dévoilent la dimension de la situation sociale vécue pendant la pandémie. Des milliers de personnes ont été atteintes ou sont mortes par la COVID-19 au cours des deux dernières années dans ces établissements de santé situés dans l'épicentre de la COVID-19 au Canada.

Les patients des hôpitaux Notre-Dame et Verdun et les résidents des 14 CHSLD du centre-ville de Montréal et les 22 000 travailleurs de la santé impliqués dans ces établissements ont été à de nombreuses reprises identifiés comme les personnes les plus touchées par l'impact et dans l'épicentre au Canada de la crise sanitaire. La fatigue chronique est installée chez le personnel. La prestation des soins sécuritaires est devenue un enjeu social important.

Démontrons notre empathie, générosité et admiration

Une vaste campagne de financement menée par la Fondation Santé Urbaine débute aujourd'hui afin de faire appel à l'empathie, la générosité, l'admiration de la population à l'égard du personnel de la santé des hôpitaux et des résidents des CHSLD situés au centre-ville de Montréal.

La population est invitée à être créative et à relever un défi qui leur ressemble, individuellement ou en groupe. Les possibilités sont infinies. Pour vous inscrire, visitez: https://fondationsanteurbaine.com/

« Il faut redonner aux travailleurs de la santé qui ont travaillé sans relâche. Beaucoup d'entre eux ont risqué leur santé physique et psychologique durant la pandémie, qui a bien mis en lumière l'importance de soutenir ces structures avec tous les moyens possibles. Le personnel et les résidents sont épuisés, isolés et parfois même traumatisés par ce qu'ils ont vu et vécu. La Fondation est là pour les soutenir » a tenu à exprimer madame Marie-Andrée Lefebvre, directrice générale de la Fondation Santé Urbaine.

Amassez des fonds pour aider

Les fonds amassés permettront de financer des projets visant à soutenir l'amélioration de la santé physique et mentale, à l'achat d'équipements médicaux et à des projets innovants pour les 22 000 travailleurs de la santé impliqués et les résidents des 14 CHSLD du centre-ville de Montréal.

Les personnes désireuses de participer ont jusqu'au 24 septembre pour réaliser leur défi et amasser des dons pour les besoins prioritaires de l'établissement de leur choix au centre-ville de Montréal.

Témoignage d'une résidente d'un CHSLD

Les résidents des CHSLD ont été les plus gravement touchés au cours des deux dernières années et souhaitent retrouver de la dignité dans leur milieu de vie. Ils souhaitent que la Fondation puisse amasser des fonds qui seront remis à leur CHSLD afin de recréer un milieu de vie chaleureux.

«Même si plusieurs d'entre nous souffrent de différentes maladies ou conditions qui sont très handicapantes et qui nous empêchent d'être autonomes, nous avons le droit de vivre dans la dignité et avoir des petites choses ou activités qui nous donnent un peu de bonheur dans nos CHSLD. Je tiens à remercier à l'avance mille fois tous ceux et celles qui participeront » a tenu à exprimer très émotivement madame Natasha Piquette, résidente du CHSLD Paul-Émile Léger.

Vous êtes nos héros! Vous nous inspirez!

Cette campagne de financement fait non seulement appel à la population, mais également au personnel et aux familles des patients et résidents eux-mêmes. Différents messages seront diffusés à l'aide de différents outils de communication utilisés dans les différents établissements du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Défi des générations

« Je suis très heureuse et fière que cette campagne de financement menée par la Fondation Santé Urbaine soit partie intégrante du vaste collectif de 17 fondations hospitalières des 12 CIUSSS/CISSS à travers la province. Je tiens à saluer le travail exceptionnel et très professionnel des personnes qui travaillent à l'organisation du Défi des générations. J'ai une très grande admiration pour tout ce qu'ils font. » a tenu à souligner madame Marie-Andrée Lefebvre, directrice générale de la Fondation Santé Urbaine. Pour en savoir davantage sur ce mouvement provincial, visitez: https://defidesgenerations.com/

À propos de la Fondation Santé Urbaine

La Fondation Santé Urbaine a pour mission d'améliorer la santé physique et mentale des résidents du Centre-Sud de Montréal tout au long de leur parcours de soins, de la naissance à la fin de vie, grâce à des gestes humains, à l'achat d'équipements médicaux et à des projets innovants. Elle est présente sur les territoires du Plateau Mont-Royal, Ville-Marie, Sud-Ouest et Verdun, dans 2 hôpitaux, Verdun et Notre-Dame, 14 CHSLD et 8 CLSC, et collabore avec plus de 22 000 employés du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal notamment des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins, des infirmiers, ergothérapeutes et autres spécialistes du réseau de la santé.

Que ce soit pour un massage lors d'un traitement de chimiothérapie, ou de l'achat de médicaments pour des patients en détresse financière, ou pour des programmes durables et innovants comme le service de transport en oncologie ou la clinique dentaire des jeunes de la rue, sans oublier l'achat d'équipements médicaux comme des respirateurs ou des échographes, les populations vulnérables du Centre-Sud de Montréal peuvent compter sur la Fondation à chaque phase de leur vie, pour les petits comme pour les gros besoins. Pour en savoir davantage, visitez: https://fondationsanteurbaine.com/, - Les personnes qui désirent poser des questions concernant la présente campagne ou qui ont besoin d'aide pour s'inscrire peuvent le faire à : [email protected]

SOURCE Fondation Santé urbaine

Renseignements: Simon Falardeau, Cell. : 514 755-5831, [email protected]