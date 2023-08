OTTAWA, ON, le 1er août 2023 /CNW/ - Chaque année au mois d'août, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (CFIA) souligne le Mois de l'inspection des arbres pour rappeler l'importance de protéger nos plantes et nos arbres précieux contre les ravageurs envahissants. Tout au long du mois, nous encourageons les Canadiens à inspecter les cours, les jardins, les parcs locaux et même les véhicules à la recherche d'organismes nuisibles.

La santé des végétaux est essentielle à la prospérité économique du Canada et est directement liée à la santé des personnes, des animaux et de l'environnement. L'introduction et la propagation d'espèces envahissantes pourraient avoir des effets dévastateurs sur la santé humaine et animale, ainsi que sur les forêts, l'agriculture, l'environnement et l'économie du Canada.

De nombreux ravageurs et maladies nuisent à la santé des plantes et des arbres partout au Canada. Ces organismes nuisibles sont le plus souvent introduits et disséminés par l'activité humaine. Le flétrissement du chêne a été découvert au Canada pour la première fois en juin. Cette maladie dangereuse constitue une menace sérieuse pour les chênes et, si elle se propage, elle pourrait avoir un impact majeur sur nos forêts. Une autre espèce envahissante à surveiller est le fulgore tacheté, qui n'a pas encore été observé au Canada, mais qui est présent aux États-Unis près de la frontière canadienne. Cet insecte ravageur peut être particulièrement nuisible aux vignobles et aux vergers.

Les ravageurs envahissants et les maladies végétales et peuvent causer des dommages irréversibles et étendus à notre environnement, à notre agriculture et à notre économie. La population canadienne peut contribuer de diverses manières à la protection de nos forêts et de nos plantes contre les maladies et ravageurs envahissants :

Les organismes nuisibles ne sont pas répartis également au Canada . Consultez le site Web de l'ACIA pour vous renseigner sur les insectes ravageurs envahissants et les maladies des plantes qui pourraient se trouver dans votre localité.

. Consultez le site Web de l'ACIA pour vous renseigner sur les insectes ravageurs envahissants et les maladies des plantes qui pourraient se trouver dans votre localité. Inspectez les arbres de votre cour en cherchant des changements inhabituels ou soudains dans leur santé : décoloration des feuilles, fissures dans l'écorce, trous d'insectes, galeries sous l'écorce, etc. Inspectez chaque arbre, de la base du tronc jusqu'aux branches, et cherchez des insectes et des signes de leur alimentation sur les feuilles.

Signalez à l'ACIA toute présence d'une espèce envahissante ou maladie végétale. Le signalement en temps utile permet aux inspecteurs de l'ACIA de vérifier la source et de prendre des mesures préventives contre la propagation. La détection précoce est le meilleur moyen de protéger nos arbres et autres plantes.

Prévenez la propagation des espèces et ravageurs envahissants, qui se déplacent de toutes sortes de manières : inspectez votre véhicule, VR, remorque, bateau, etc., à la recherche d'insectes ou de leurs masses d'œufs avant de partir en voyage et lorsque vous en revenez.

Autre façon de prévenir la propagation d'organismes nuisibles : ne déplacez pas de bois de chauffage d'une région à l'autre, car des ravageurs ou leurs œufs peuvent être cachés sous l'écorce. Achetez plutôt du bois local et brûlez-le sur place.

Tout le monde peut participer au Mois de l'inspection des arbres, même les enfants. Consultez notre cahier d'activités qui explique aux enfants l'importance de la santé des plantes dans leur localité et au Canada, les nombreuses menaces qui pèsent sur la santé des plantes, notamment les espèces envahissantes, et la façon dont ils peuvent aider à protéger les plantes. Les gens de tous âges peuvent contribuer au maintien de la santé des arbres et des autres plantes pour un avenir meilleur.

Citations

« Des plantes et des arbres en bonne santé sont essentiels à notre alimentation, à notre agriculture, à notre foresterie et à notre environnement. Pendant le Mois de l'inspection des arbres, mais aussi tous les jours de l'année, j'encourage tous les Canadiens à se mobiliser pour protéger notre beau pays en posant des gestes simples pour assurer le bien-être de nos plantes et de nos arbres. »

--Dr. Harpreet S. Kochhar, Président, ACIA

« Face aux espèces envahissantes nouvelles et récurrentes, il est important que nous fassions tous notre part pour protéger les arbres et les plantes du Canada contre les effets néfastes des ravageurs. Aujourd'hui, plus que jamais, notre action collective est essentielle pour préserver la santé de notre environnement naturel. »

-- Anthony Anyia, chef de la protection des végétaux, ACIA

Faits en bref

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a fait du mois d'août le Mois de l'inspection des arbres afin de mobiliser les scientifiques de la communauté et d'aider à garder les arbres du Canada en santé et exempts d'espèces et ravageurs envahissants.

l'inspection des arbres afin de mobiliser les scientifiques de la communauté et d'aider à garder les arbres du en santé et exempts d'espèces et ravageurs envahissants. En juin 2023, l'ACIA a confirmé la présence du flétrissement du chêne à trois endroits dans le sud de l' Ontario après avoir reçu des signalements du ravageur de la part du public. Le flétrissement du chêne est une maladie causée par le champignon Bretziella fagacearum qui se développe dans la partie externe de l'aubier de l'arbre. Le chêne rouge y est particulièrement vulnérable : la maladie pouvant le tuer en une seule saison. Le flétrissement du chêne se propage naturellement par des soudures racinaires ou par des coléoptères qui transportent des spores du champignon. Pour prévenir la propagation du flétrissement du chêne, ne taillez pas les chênes entre avril et novembre. Voici les symptômes du flétrissement du chêne :

après avoir reçu des signalements du ravageur de la part du public. Le flétrissement du chêne est une maladie causée par le champignon qui se développe dans la partie externe de l'aubier de l'arbre. Le chêne rouge y est particulièrement vulnérable : la maladie pouvant le tuer en une seule saison. Le flétrissement du chêne se propage naturellement par des soudures racinaires ou par des coléoptères qui transportent des spores du champignon. Pour prévenir la propagation du flétrissement du chêne, ne taillez pas les chênes entre avril et novembre. Voici les symptômes du flétrissement du chêne : feuilles vert terne, brunes ou jaunes;



fissures dans le tronc;



champignon blanc, gris ou noir;



chute précoce et soudaine des feuilles.

Le fulgore tacheté est un impressionnant insecte coloré qui peut se nourrir de plus de 100 espèces d'arbres et d'autres plantes. Il menace particulièrement les industries du raisin et du vin, mais pourrait aussi nuire aux secteurs des arbres fruitiers, des pépinières, ainsi qu'aux secteurs forestier et acéricole. Il n'a pas encore été observé au Canada , mais il est présent dans certaines parties des États-Unis près de la frontière canadienne.

, mais il est présent dans certaines parties des États-Unis près de la frontière canadienne. Si vous revenez des États-Unis, il est important de ne pas transporter accidentellement ce ravageur avec vous au Canada .

.

Avant d'entreprendre votre voyage de retour, inspectez votre voiture, véhicule de camping, VR ou remorque pour vous assurer de l'absence de fulgore tacheté et de ses masses d'œufs.



Inspectez également votre matériel de camping avant de revenir au Canada .

.

Si vous apercevez un fulgore tacheté, prenez-le en photo, attrapez-le et mettez-le dans un contenant, puis signalez-le à l'ACIA.

Parmi les autres ravageurs préoccupants, mentionnons l'agrile du frêne, qui a tué des millions d'arbres en Amérique du Nord, la spongieuse, qui a un important impact sur les forêts de l'est du Canada et qui constitue une grave menace dans l'ouest du pays, la pyrale du buis, un grave ravageur du buis en Ontario , et le scarabée japonais, un important ravageur dans l'est du Canada qui fait actuellement l'objet de mesures d'éradication en Colombie-Britannique.

