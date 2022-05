Une marque de soins personnels et d'entretien de la maison et des tissus haut de gamme, respectueuse de la planète et axée sur le design, s'associe à un organisme de bienfaisance national pour soutenir les femmes et les personnes de diverses identités de genre dans le besoin

TORONTO, le 2 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, method lance method for Change, une plateforme qui vise à favoriser le changement en le rendant joyeux, quotidien et addictif, en utilisant le pouvoir de la créativité pour éliminer les obstacles à l'action positive. method donnera le coup d'envoi de cette initiative en s'associant à Exponenti'elles/Up With Women - un organisme de bienfaisance national dont la mission est d'aider les femmes et les personnes de diverses identités de genre à risque et récemment sans-abri à se sortir de la pauvreté de façon durable, à se réimaginer et se réinventer.

Pendant le mois de mai, les Canadiens peuvent visiter n'importe quel grand détaillant où les produits method sont vendus et se procurer une bouteille de savon à main method. 0,50 $ de chaque bouteille vendue d'ici le 31 mai serviront à soutenir Exponenti'elles, jusqu'à concurrence de 20 000 $, pour aider à financer son programme de coaching.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à method pour raconter notre histoire et appuyer le travail que nous faisons à Exponenti'elles afin d'aider les personnes dans le besoin à briser le cycle de la pauvreté et à échapper à l'itinérance », a déclaré Lia Grimanis, directrice générale d'Exponenti'elles. « Ce partenariat avec method était tout à fait naturel, car comme nous à Exponenti'elles, l'entreprise croit aussi qu'avec un peu de créativité, de confiance et de coaching, nous pouvons tous apporter un changement positif. »

Exponenti'elles aide des centaines de personnes à travers l'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique à rebâtir leur vie en leur offrant une année complète de coaching professionnel individuel gratuit, ainsi que des séances mensuelles de soutien de groupe, l'accès à des outils de perfectionnement professionnel et d'évaluation des forces conformes aux normes de l'industrie, et le soutien continu de la part des gestionnaires du programme. Ce modèle s'est avéré efficace pour aider les femmes vulnérables et les personnes de diverses identités de genre à trouver un emploi économiquement viable, à construire une carrière prometteuse, à devenir pleinement indépendantes et à briser le cycle de la pauvreté et de l'itinérance pour les générations futures. En effet, une personne sur cinq qui termine le programme gagne plus de 40 000 $ par année.

À PROPOS DE METHOD :

method (methodproducts.com) est le pionnier des produits esthétiques de soins personnels et d'entretien de la maison et des tissus. Depuis sa création, method a activement défendu la diversité et la durabilité, ainsi que l'application du design et de la créativité en tant qu'outils puissants de changement. method a récemment lancé « method for change », une campagne invitant chaque personne à s'engager dans sa mission de construire un monde meilleur et plus épanoui en reliant l'intention et l'impact et en mettant le changement à la portée de tous.

