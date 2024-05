Aider sans filtre, pour et avec les jeunes - Un succès pour soutenir les jeunes proches aidants en santé mentale !

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Après 2 ans de mise en œuvre, CAP santé mentale annonce des premiers résultats prometteurs pour Aider sans filtre, pour et avec les jeunes. L'initiative a permis de sensibiliser et de soutenir des milliers de jeunes québécois de 12 à 29 ans qui accompagnent une personne vivant avec un trouble de santé mentale.

Au Québec, on estime qu'un jeune sur cinq soutient un parent ayant un trouble de santé mentale. Ces jeunes vivent souvent de l'inquiétude, du stress, de l'impuissance, de la culpabilité et de la honte, mais tardent à demander de l'aide. Ils sont 15 à 20 fois plus à risques de développer à leur tour un trouble de santé mentale, d'où l'importance d'agir en prévention en allant au-devant d'eux.

L'initiative a permis de créer 43 postes de jeunes agents de sensibilisation et de soutien. Ceux-ci rencontrent les jeunes dans leurs milieux de vie, constituant un vaste réseau de vigies pouvant repérer et référer les jeunes proches qui ont besoin de soutien. Cette année, c'est plus de 16 500 jeunes qui ont été sensibilisés et 1200 jeunes proches aidants qui ont été soutenus par une association de leur région. Et ces données continuent de se décupler.

Rappelons que CAP santé mentale a été mandaté pour la mise en œuvre de ce projet issu du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. Il vise à :

Rejoindre directement les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 29 ans, en allant à leur rencontre là où ils sont, dans leurs milieux de vie comme les écoles, les maisons des jeunes et les clubs sportifs ;

Sensibiliser ces jeunes sur la santé mentale et les ressources d'aide disponibles ;

Développer et adapter l'intervention psychosociale auprès des jeunes proches aidants, selon leur réalité jeunesse ;

Prévenir des troubles de santé mentale chez les jeunes proches aidants et les amener à prendre soin d'eux-mêmes.

Unique et novateur, Aider sans filtre, pour et avec les jeunes a été développé grâce au financement du ministère de la Santé et des Services sociaux, de l'Appui pour les proches aidants et de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Le succès de cette initiative repose notamment sur le développement des approches de sensibilisation et de soutien en co-construction avec les jeunes, ainsi qu'avec de nombreux partenaires du milieu communautaire et de la recherche.

Citations :

« De nombreux jeunes côtoient une personne présentant un trouble mental, que ce soit un parent, un frère, une sœur, un conjoint ou un ami. Il est d'une importance cruciale de soutenir ces jeunes et d'agir le plus possible en prévention, afin qu'ils puissent préserver leur équilibre et vivre une jeunesse aussi normale que possible. Dans cette démarche, nous nous sommes encore une fois tournés vers l'expertise du secteur communautaire et l'organisme CAP Santé mentale qui, avec Aider sans filtre¸ a réussi à sensibiliser plus de 16 500 jeunes et soutenir 1200 jeunes proches aidants. Les deux premières années de cette initiative tirée du Plan d'action interministériel en santé mentale sont donc un véritable succès et nous espérons être en mesure de rejoindre encore plus de jeunes dans les prochaines années », a déclaré Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.

« Même si la proche aidance jeunesse est peu documentée au Québec, nous savons que beaucoup de jeunes vivent avec des proches ayant des enjeux de santé mentale. Ces jeunes assument des responsabilités importantes qui ont un impact réel sur leur vie actuelle et future. Nous devons collectivement mieux repérer et soutenir ces jeunes afin qu'ils aient un équilibre de vie sain et la jeunesse à laquelle ils ont droit. C'est ce que l'Appui pour les proches aidants a vu dans Aider sans filtre, pour et avec les jeunes, soit l'opportunité de développer des mesures concrètes de soutien qui répondent aux réalités multiples et spécifiques de ces jeunes proches aidants », a souligné Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui pour les proches aidants.

« Les proches aidants sont l'un des piliers de notre système de santé et les alliés naturels des professionnels de la santé. Cependant, les jeunes proches aidants sont souvent amenés à jouer des rôles non habituels pour leur âge et qui peuvent avoir un impact sur leur développement. C'est pour cette raison que la Fondation de la FMSQ a souhaité soutenir ce projet novateur qui se déploie partout au Québec, afin de sensibiliser et mieux outiller ces jeunes pour faire face à cette réalité », a poursuivi Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et de sa Fondation.

« Les jeunes proches aidants qui accompagnent une personne vivant avec un trouble de santé mentale ont besoin d'être soutenus pour bien vivre leur vie de jeunesse et nous avons la responsabilité de nous adapter pour mieux les rejoindre. Les résultats à mi-mandat du projet Aider sans filtre sont sans équivoque : la sensibilisation des jeunes proches aidants est indispensable et porte fruit grâce aux organismes communautaires membres de CAP santé mentale. Nous tenons à remercier nos précieux partenaires, pour leur soutien financier et le partage de leurs expertises. Nos associations membres sont maintenant en mesure de rejoindre les jeunes là où ils sont et de mieux les soutenir », a déclaré René Cloutier, directeur général de CAP santé mentale.

À propos de CAP santé mentale

Actif depuis 1985, la Confédération des associations de proches en santé mentale du Québec (CAP santé mentale) regroupe 52 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement une gamme de services : informations, entraide, soutien professionnel, formations, accompagnement et répit. Fort de son expertise unique au Québec, CAP santé mentale demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20 000 proches annuellement.

