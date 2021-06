L'Alliance pour des communautés en santé et l'Association des centres pour aînés de l'Ontario s'unissent pour un nouveau projet de lutte contre l'isolement et l'impact des mesures pandémiques

TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - La pandémie subséquente. Un tsunami de cas de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Une épidémie d'isolement. La dégradation du tissu social. Des lignes d'aide débordées. Peu importe le nom que nous lui donnons ou le nom que lui donnent les manchettes, nombreuses sont les preuves des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la santé mentale et physique des personnes et de l'ampleur des problèmes engendrés qui devront être réglés alors que nous sortons des phases aiguës de propagation du virus mortel. On constate de plus en plus que les répercussions des mesures prises pour protéger les aînés du virus (isolement, aucun contact physique, aucun lieu de rencontre communautaire, utilisation de technologies peu connues) ont engendré à leur tour des problèmes de santé mentale, cognitive et physique, et qu'il faudra des actions locales délibérées et coordonnées pour aider les personnes à renouer des liens à des services, à la communauté, et les uns avec les autres. Les solutions, conçues et mises en œuvre de manière « hyperlocale », devront être novatrices, adaptées aux besoins de la population et correspondre au degré d'isolement et de coupure sociale auquel les personnes ont été confrontées et continuent de l'être.

C'est pour cette raison que nous sommes fiers de vous annoncer que l'Alliance pour des communautés en santé, qui a été un chef de file dans la mise en œuvre, avec ses organisations membres, de la prescription sociale en Ontario, unit ses forces à celles de l'Association des centres pour aînés de l'Ontario (ACAO). Ce partenariat porte le nom de Links2Wellbeing; il s'agit d'un projet visant à aiguiller les aînés isolés socialement vers des programmes et services communautaires offerts par des centres de vie active pour personnes âgées (CVAPA) en Ontario, par l'entremise de leurs fournisseurs de soins de santé primaires. Des médecins de famille, du personnel infirmier praticien, ainsi que d'autres fournisseurs, continueront pendant les trois années du projet à peaufiner le cadre de travail par lequel ils aiguillent des aînés vers des services non cliniques adaptés offerts par leur CVAPA local.

La démarche de la prescription sociale reconnait que les besoins en matière de santé et de bien-être ne sont pas tous principalement de nature médicale et elle a pour but de répondre aux besoins des personnes de façons holistiques. Pour les personnes âgées qui sortent de la pandémie, ces liens facilités à des services communautaires sont essentiels pour qu'elles puissent véritablement avoir de nouveau un plus grand contrôle sur leur santé et leur bien-être.

« Lors de notre programme pilote de prescription sociale, nous avons constaté que les personnes pouvaient participer à des programmes et ressources, et collaborer à leur création, et ainsi atténuer de manière significative leur sentiment de solitude. À l'aide de Links2Wellbeing, nous espérons nous appuyer sur ce que nous avons appris et créer de nouvelles façons d'établir des liens entre les aînés et leur communauté afin de renforcer leur sentiment d'appartenance. »

- Sarah Hobbs, directrice générale, Alliance pour des communautés en santé

« Notre expérience avec la prescription sociale nous a montré les bienfaits d'aiguiller des aînés vers des centres de vie active pour personnes âgées. Ils rencontrent un pair bénévole pour déterminer les programmes qui les interpellent le plus. Cette prise de décision renforce leur sens de l'autonomie et leur permet de tisser un fort lien d'appartenance à leur communauté. Étant donné le grand isolement vécu au cours de la dernière année, il est essentiel que nous soyons très attentifs à nos aînés. »

- Sue Hesjedahl, directrice générale, Association des centres pour aînés de l'Ontario

