Aide médicale à mourir et troubles mentaux - Un deuxième forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie se tiendra le 14 décembre prochain

QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, annonce aujourd'hui la tenue d'un forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV) qui se déroulera le 14 décembre prochain et se consacrera à l'importante question de l'aide médicale à mourir et des troubles mentaux.

Ce deuxième forum national permettra à de nombreux partenaires concernés par les enjeux relatifs à la santé mentale de réfléchir à ce qui touche l'accès à l'aide médicale à mourir pour des personnes atteintes de troubles mentaux sévères et de contribuer à des échanges constructifs et à des réflexions visant à faire évoluer la LCSFV. Il s'agit d'une première étape de la démarche de réflexion sur ces enjeux, alors que d'autres consultations sont à prévoir.

Le forum se déroulera en mode virtuel et réunira principalement, sur invitation seulement, des organismes paragouvernementaux, des regroupements d'usagers, des ordres professionnels, des établissements de santé et de services sociaux, d'autres groupes d'intérêt et les porte-parole des partis de l'opposition en la matière ainsi que les deux députés indépendants.

Citation :

« L'amélioration constante de l'accès à des soins de fin de vie de qualité, partout au Québec, est une priorité pour notre gouvernement. Nous avons entendu les préoccupations de la population quant à l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir, notamment pour des raisons de troubles mentaux sévères. C'est pourquoi nous voulons aborder ces enjeux délicats avec l'ensemble des acteurs concernés. Le forum du 14 décembre est une étape importante de notre réflexion avec, en trame de fond, ce précieux équilibre entre le respect de la volonté des personnes et la protection des plus vulnérables. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'afin de mettre en lumière les différents points de vue sur la question de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir dans un contexte d'inaptitude, un premier forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie s'est tenu le 27 janvier 2020.

Le forum se consacrant à la question de l'aide médicale à mourir et des troubles mentaux devait se tenir en mars 2020, mais a été reporté en raison de la pandémie.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le forum, il est possible de consulter la page Forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756