Aide médicale à mourir et troubles mentaux - Le ministre Christian Dubé trace un bilan fort positif du deuxième forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie

QUÉBEC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À l'issue de ce second forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV), le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, se dit fort satisfait des échanges qui s'y sont déroulés. Ce deuxième volet du forum a permis de faire évoluer la réflexion entourant la LCSFV, notamment en ce qui concerne la question de l'accès à l'aide médicale à mourir (AMM) pour les personnes atteintes de troubles mentaux sévères.

Cet événement réunissait, en mode virtuel et sur invitation seulement, des organismes paragouvernementaux, des regroupements d'usagers, des ordres professionnels, des établissements de santé et de services sociaux, des groupes d'intérêt, des porte-parole des partis de l'opposition ainsi que deux députés indépendants. Au cours de l'événement, ils ont pu être informés des différents enjeux en cours, et préparer la suite des choses, sur une base commune, notamment en ce qui a trait aux personnes dont le trouble mental est la seule condition médicale invoquée.

Les participants ont également pu prendre connaissance des résultats de la consultation menée par la Commission sur les soins de fin de vie auprès des groupes nationaux de soutien et de défense des droits des personnes atteintes de troubles mentaux et de leurs proches. L'Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) a par ailleurs présenté les résultats et recommandations de son comité consultatif afin de mieux orienter les pratiques.

« Je suis très fier des échanges de ce forum et d'avoir pu ainsi bénéficier de l'expertise de plusieurs participants sur les questions cruciales abordées. Nous disposons maintenant d'outils supplémentaires pour poursuivre notre démarche, avec l'appui de la population. Rien n'est toutefois terminé : il nous reste encore beaucoup de travail à faire, notamment de concertation. Il est cependant certain que nous nous dotons de balises sûres et durables pour mieux répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois en matière d'aide médicale à mourir au cours des années à venir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Rappelons que ce forum était prévu pour mars dernier, à la suite du premier forum qui s'était tenu le 27 janvier, mais que la pandémie de la COVID-19 a forcé son report à cet automne.

