Aide médicale à mourir et sédation palliative continue : les IPS peuvent évaluer l'admissibilité des personnes à les recevoir et les administrer, dès aujourd'hui - Une bonne nouvelle pour la population québécoise, selon l'OIIQ et l'AIPSQ

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Dès aujourd'hui, il sera possible pour les infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés (IPS) du Québec, selon leur classe de spécialité, d'évaluer l'admissibilité des personnes à recevoir l'aide médicale à mourir (AMM) et la sédation palliative (SP) continue, et de les administrer, comme c'est déjà le cas ailleurs au Canada. Il s'agit d'une bonne nouvelle en matière d'accès à l'AMM pour la population québécoise, qui pourra dorénavant bénéficier de l'expertise des IPS à titre de professionnels compétents dans ces soins.

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ) saluent l'entrée en vigueur de changements législatifs, lesquels donnent suite à l'adoption du projet de loi°11, Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives en juin 2023.

Afin d'encadrer la pratique dans le respect des lois et règlements en vigueur, d'offrir une formation adaptée pour permettre le développement continu des compétences et de déployer les mécanismes d'évaluation adéquats de la qualité de l'acte, et considérant la sensibilité et la complexité de ces soins, l'OIIQ entend poursuivre sa collaboration avec le Collège des médecins du Québec et ses partenaires tels que le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Commission sur les soins de fin de vie.

Ce que disent l'OIIQ et l'AIPSQ

« Il s'agit d'une avancée très positive qui permet de faire reconnaître l'expertise infirmière dans les soins de fin de vie. Les IPS viendront bonifier l'accessibilité à la sédation palliative continue et à l'aide médicale à mourir pour la population québécoise, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Nous saluons la reconnaissance des IPS à titre de professionnels compétents », se réjouit Caroline Roy, directrice à la Direction, Développement et soutien professionnel à l'OIIQ.

« Les IPS accueillent favorablement cette responsabilité qui leur est confiée, car la proximité et la confiance ainsi développées avec leur clientèle en font des alliés de choix pour répondre à cette volonté exprimée de la part des patients pour lesquels ils assurent le suivi, de leur famille et de leurs proches », décrit Christine Laliberté, présidente de l'AISPQ.

Rappelons que depuis juin 2023, plus de 83 000 infirmières et infirmiers peuvent constater le décès d'une personne et en dresser le constat afin d'éviter des délais inutiles pour les familles endeuillées.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 83 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

À propos de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec

Créée en 2005, l'AIPSQ est un organisme sans but lucratif, sans attache syndicale ou corporative. Elle s'est donné pour mission d'assurer le développement et l'uniformité du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée au Québec afin de répondre aux attentes de la population à son égard et d'assurer une homogénéité de la pratique. L'adhésion à l'Association est volontaire de la part des IPS. Actuellement, l'AIPSQ représente plus de 1 000 infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés à travers le Québec.

