Aide financière de plus de 6,2 M$ à la Ville de Saguenay - Le gouvernement du Québec annonce la modernisation de l'aéroport de Saguenay-Bagotville

SAGUENAY, QC, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 6,2 M$ à la Ville de Saguenay pour l'agrandissement et le réaménagement de l'aérogare de l'aéroport de Saguenay-Bagotville.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le député de Dubuc, M. François Tremblay, et la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, en ont fait l'annonce aujourd'hui à Saguenay.

« L'investissement annoncé aujourd'hui va permettre d'offrir aux citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aux visiteurs des infrastructures aéroportuaires modernes répondant aux besoins actuels des passagers. En raison de la croissance de l'achalandage à l'aéroport de Saguenay-Bagotville, l'agrandissement de l'aérogare devenait de plus en plus essentiel. La réalisation du projet permettra d'offrir à la population, aux voyageurs d'affaires, aux travailleurs et aux touristes un passage plus agréable et confortable à l'aéroport. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cet investissement de votre gouvernement était attendu depuis longtemps par la région. Nous sommes heureux de pouvoir y donner suite et insufflera un vent de modernité à Saguenay-Bagotville. L'agrandissement de l'aérogare de Saguenay-Bagotville y insufflera un vent de modernité et aura pour effet de promouvoir les services aériens, voire de développer de nouvelles liaisons, ce qui stimulera l'économie de notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipale et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de ma circonscription et d'ailleurs dans notre région. L'agrandissement et la modernisation de l'aérogare apporteront une belle visibilité à la ville de Saguenay et à nos municipalités rurales. Nous sommes fiers de posséder l'un des plus importants aéroports régionaux du Québec et les travaux ajouteront une plus-value importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

François Tremblay, député de Dubuc

« La réfection de l'aéroport de Saguenay-Bagotville était très attendue par la population. Ce projet majeur, estimé à 21 M$, permettra de doter notre ville, mais aussi notre région, d'une infrastructure des plus modernes et fonctionnelles. Ce nouvel aéroport 2.0, d'envergure internationale, saura répondre aux besoins des utilisateurs et nous permettra assurément de poursuivre notre quête en vue de l'obtention d'un service de douanes permanent à Saguenay, en plus d'augmenter l'achalandage en attirant des visiteurs de l'extérieur. »

Josée Néron, mairesse de Saguenay

Avec cette aide financière, la Ville de Saguenay procédera à des travaux d'agrandissement et de réaménagement de l'aérogare de l'aéroport de Saguenay-Bagotville :

l'aérogare actuelle est d'une superficie de 3 178 m²;



le projet vise à agrandir de 1 000 m² le bâtiment actuel

Le coût du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'aérogare est évalué à plus de 20 960 109 $.

L'aide financière correspond à 30 % des dépenses admissibles liées au projet, jusqu'à concurrence d'un maximum de 6 287 912 $, dans le cadre du Volet 2 - Rénovation et construction de bâtiments aéroportuaires du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales.

Le Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales est doté d'une enveloppe budgétaire de 100 M$ jusqu'au 31 mars 2022. Il a pour objectifs de :

maintenir en bon état le réseau aéroportuaire et d'assurer sa pérennité;



contribuer au développement du réseau aéroportuaire;



contribuer à l'offre de services aériens et à la mobilité des personnes par l'entremise d'infrastructures adéquates.

