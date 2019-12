Aide financière de 4,8 M$ pour le développement d'une technologie visant le recyclage de batteries lithium-ion

ANJOU, QC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 4 842 000 $ à l'entreprise Recyclage Lithion inc. pour son projet Lion qui permettra de développer une technologie ayant pour objectif le recyclage de batteries lithium-ion. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce en début d'après-midi en compagnie de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau. Ces derniers en ont profité pour visiter les locaux de l'usine pilote présentement en construction dans la région métropolitaine. Notons que le coût global du projet est de l'ordre de 12 M$.

Une technologie novatrice

Il existe actuellement peu de solutions de rechange considérées comme écologiques pour le recyclage des batteries lithium-ion (LiB). Dans le cadre du projet Lion, un procédé en instance de brevet a été mis au point, utilisant un ensemble de technologies innovantes. L'objectif du projet de démonstration est de mettre à l'essai une technologie permettant de recycler de façon sécuritaire tous les types de batteries lithium-ion, indépendamment de leur chimie et de leur grosseur, et de récupérer les matériaux de valeur avec un haut niveau de pureté.

Le procédé a été conçu de façon à diminuer les émissions et les résidus et à maximiser la qualité des matériaux récupérés dans l'objectif d'obtenir une technologie économiquement rentable, efficace et gagnante sur le plan environnemental. La nouvelle technologie vise ultimement à récupérer des matériaux de grande qualité pouvant être retournés à l'industrie pour produire de nouvelles batteries.

Citations :

« C'est avec joie que j'appuie ce projet novateur. La technologie utilisée par Lithion permettra de donner une seconde vie aux ressources, ce qui s'inscrit dans la réflexion que nous venons d'amorcer sur la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques. L'aide financière accordée favorisera ainsi la réalisation d'un projet d'économie circulaire qui contribuera à la transition énergétique et à l'électrification des transports. Décarboniser notre économie tout en créant de la richesse, c'est un de nos objectifs prioritaires. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Montréal est une métropole innovante où nous mettons en place tous les outils afin de favoriser un développement économique qui s'inscrit dans une perspective de transition écologique. Je me réjouis de voir le projet pilote de Recyclage Lithion prendre vie dans l'Est de l'île, un territoire qui est une priorité pour notre gouvernement, afin de le revitaliser et de libérer à nouveau son immense potentiel ».

Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je ne peux que féliciter mon collègue, le ministre Julien, pour cette annonce. Elle contribuera à faire progresser l'électrification des transports ainsi que l'économie circulaire. Celles-ci sont des solutions clés pour le développement d'une économie verte et prospère. Encore une fois, on peut constater les efforts sans précédent de notre gouvernement pour lutter contre les changements climatiques et pour préserver la qualité de notre environnement. »

M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Nous sommes très fiers de franchir cette nouvelle étape aujourd'hui. La subvention de Technoclimat a accéléré le développement de cette usine pilote et nous rapproche de l'objectif de déployer une solution québécoise pour recycler les batteries lithium-ion. Nous sommes reconnaissants envers le Gouvernement du Québec pour son soutien. C'est aujourd'hui qu'il faut penser et développer les technologies de demain qui permettront de nous positionner dans ce secteur à très fort potentiel. »

M. Benoit Couture, président de Recyclage Lithion

Faits saillants :

L'usine pilote aura une capacité annuelle de 200 tonnes de batteries lithium-ion, soit l'équivalent de 300 à 650 batteries de voitures électriques.

Pour le développement de son procédé, Recyclage Lithion a bénéficié du soutien de ses partenaires, parmi lesquels :

la firme de génie-conseil Seneca, laquelle détient un savoir-faire en développement de procédés industriels de transformation;



le Centre d'études des procédés chimiques du Québec (CEPROCQ);



l'organisme Appel à Recycler;



le Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie d'Hydro-Québec.

Les batteries peuvent contenir notamment du lithium, du cobalt ou du nickel. Ce sont des minéraux critiques et stratégiques au Québec et ils font l'objet d'une forte demande. Rappelons qu'une réflexion gouvernementale est en cours sur la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques.

Le programme Technoclimat a pour but de soutenir l'innovation en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec.

Liens connexes :

Pour en connaître davantage sur le programme Technoclimat, consultez le https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/innovation/programme/technoclimat

Pour plus de détails concernant la réflexion en cours sur les minéraux critiques et stratégiques et pour remplir le questionnaire de participation publique en ligne, consultez la page Web consacrée à ce sujet.

Pour plus d'information sur Recyclage Lithion, consultez le www.recyclagelithion.com

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Sources :

Claude Potvin

Directrice des communications et

attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 418 643-7295

Sarah Bigras

Attachée de presse et

responsable des communications

Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et

ministre responsable de la région métropolitaine

Tél. : 418 643-6980

Louis-Julien Dufresne

Attaché de presse

Cabinet du ministre de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3911

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Related Links

https://mern.gouv.qc.ca/