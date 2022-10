Aide à l'Ukraine : la Chambre organise une rencontre entre l'ambassadrice de l'Ukraine au Canada et la communauté d'affaires de la métropole

MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce qu'elle tiendra une rencontre dans les prochaines semaines entre l'ambassadrice de l'Ukraine au Canada et la communauté d'affaires de la métropole afin de discuter des besoins de l'Ukraine et d'amorcer de premiers échanges sur la reconstruction future du pays.

« Dès le début de l'invasion russe, notre communauté d'affaires a démontré un soutien sans faille à l'Ukraine, y compris une adhésion généralisée aux sanctions contre la Russie. Nous devons poursuivre. C'est dans cet esprit que nous organiserons d'ici quelques semaines une rencontre avec l'ambassadrice de l'Ukraine, Mme Yuliya Kovaliv, pour discuter de la contribution que nous pouvons apporter. Nous aborderons également les besoins estimés pour la reconstruction du pays », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« J'invite tous ceux et celles qui souhaitent participer à ce processus à communiquer avec la Chambre en remplissant le formulaire ci-dessous. Les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs peuvent contribuer, en particulier l'ingénierie, l'agroalimentaire, le pharmaceutique et les TI. Ensemble, nous pourrons aider l'Ukraine à gagner cette guerre et à se relever plus rapidement après la victoire », a conclu Michel Leblanc.

Si cet événement vous intéresse, veuillez remplir ce court formulaire.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]