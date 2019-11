Agrotech LLC, une filiale de Core One Labs, achève une récolte de 1 600 livres à sa ferme de Sacramento

VANCOUVER, Colombie‑Britannique, 21 novembre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « Société ») annonce que sa filiale, Agrotech LLC, dont elle détient la moitié des parts, a obtenu une récolte de 1 600 livres à sa ferme de Sacramento et a terminé le séchage ainsi que le test de la biomasse de la récolte.

Agrotech LLC a récolté une partie des plants cultivés sur les terres de sa ferme de deux acres et demie située à Sacramento. La récolte a produit plus de 1 600 livres de biomasse qui a été séchée et testée, puis transformée pour la classification en fleurs, ce qui devrait donner un rendement d'environ 60 %. Les produits de la récolte ont été taillés tant pour la production des bandelettes CannaStripsMC que pour la distribution et la vente au détail. Les cultures restantes de la ferme continueront de fournir de la biomasse supplémentaire jusqu'à la fin novembre.

La récolte de la ferme a fourni des données de recherche et prouve de nouveau la capacité de la Société à cultiver en extérieur sans pesticide ni fongicide. La récolte a reçu un certificat d'analyse (COA) confirmant que celle-ci est conforme aux attentes positives de la Société. Cette récolte montre qu'au niveau opérationnel la Société n'a plus à dépendre de cultures de tiers et à courir de risques supplémentaires et sacrifier des marges significatives en raison d'une telle dépendance. La Société peut maintenant produire du cannabis de grande qualité sans produit polluant à un prix bien inférieur en extérieur, réduisant ainsi les coûts de toutes les gammes de produits.

Le chef de la direction de Core One Labs, Brad Eckenweiler, a déclaré : « Cette culture extérieure représente une avancée supplémentaire pour la Société alors qu'elle continue de développer son expertise et sa structure opérationnelle pour devenir une société de cannabis intégrée verticalement, de la génétique et des semences à la porte des clients ». Le marché actuel en Californie pour les fleurs en gros se situe entre 600 et 1 200 dollars américains la livre lorsque la récolte obtient un COA.

La Société continuera à informer le marché de l'avancement dans la ferme au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront disponibles.

De plus, la Société annonce qu'elle a conclu une entente avec une partie sans lien de dépendance pour une débenture convertible non garantie d'un an de 300 000 dollars canadiens (la « Débenture »). Le capital avancé aux termes de la Débenture portera intérêt au taux annuel composé mensuel de 6 % et pourra être converti, avec les intérêts courus, en totalité ou en partie, en actions ordinaires de la Société à 0,64 dollar canadien l'action.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées en Californie du Sud. La technologie de la Société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles offrent aussi une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients co-actifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de la Société s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsMC, la Société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle développée par la société comme résultat de ces efforts a créé de nouvelles opportunités de marché pour des ventes de produits en marque blanche.

À propos d'Agrotech LLC

Agrotech LLC fournit des services de consultation et de gestion à des exploitations agricoles autorisées par l'État en Californie. L'achèvement réussi de la première récolte dans le comté de Yolo contribue davantage à l'expertise opérationnelle de la Société et créera de nouveaux débouchés dans toute la Californie. Cinquante pour cent des actions en circulation d'Agrotech LLC sont détenues par la Société.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction

InvestorRelations@coreonelabs.ca

1-866-347-5058

