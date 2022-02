Agropur couronne les grands gagnants de la qualité du lait et du bien-être animal

LONGUEUIL, QC, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ferme Morine de Coaticook a été sacrée championne nationale du prix de la qualité du lait d'Agropur. La Ferme Karona de Plessisville a quant à elle remporté le prix du bien-être animal. Agropur en a fait l'annonce lors de la grande remise des prix du Club de l'Excellence.

La Ferme Morine s'est particulièrement distinguée en obtenant, pour une deuxième année consécutive, le meilleur résultat combiné au niveau de la qualité du lait et de l'inspection sanitaire de la laiterie. Propriété de Réjean Morin et Véronique Lévesque, la ferme compte un troupeau de 35 vaches en lactation de race holstein. La ferme se transmet dans la famille depuis maintenant trois générations. « C'est une belle récompense qui nous dit que notre travail est bien fait, qu'on a une bonne méthode et une bonne régie de troupeau », s'est exclamée Véronique Lévesque.

De son côté, la Ferme Karona se voit décerner le prix du bien-être animal pour les soins remarquables prodigués à ses vaches. Après avoir connu un incendie dévastateur à la ferme en 2018, la famille Caron a fait reconstruire de nouveaux bâtiments qui correspondent à ses valeurs de bien-être animal. L'étable est ainsi équipée de logettes en sable pour assurer aux animaux un confort optimal. L'édifice est également conçu de façon à obtenir la meilleure qualité de l'air et luminosité possible. La ferme appartient à Pierre Caron et son fils Pierre-Olivier. Ce dernier représente la sixième génération de la famille Caron à travailler sur la ferme.

« Se hisser au rang de champions nationaux exige un savoir-faire et un engagement exceptionnels, a mentionné M. Roger Massicotte, président d'Agropur. Je salue nos lauréats qui, chaque année, élèvent la barre. Nous sommes très fiers d'eux et continuerons de les soutenir pour offrir le meilleur produit possible à nos clients et aux consommateurs. »

Sélectionnés parmi les membres d'Agropur au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, ces nouveaux champions ont rejoint le Club de l'Excellence d'Agropur. Depuis sa création en 1988, le Club de l'Excellence a accueilli plus de 2000 récipiendaires dans ses rangs. Tous les membres d'Agropur sont admissibles au concours et un processus de sélection rigoureux détermine les gagnants.

Visionnez la vidéo présentant la Ferme Morine.

Club de l'Excellence

Grand champion national - prix de la qualité du lait Ferme Morine (Coaticook, Qc)

Grand champion national - prix du bien-être animal Ferme Karona inc. (Plessisville, Qc)

Champions régionaux de la qualité du lait A & J Bent Farms Ltd. (Lawrencetown, N.-É.) Braefield Farm (Penobsquis, N.-B.) Ferme Alaben inc. (Saint-Elphège, Qc) Ferme Brown Heaven SENC (Verchères, Qc) Ferme Charles Charette & Fils (Saint-Léon, Qc) Ferme de La Plaine (Sainte-Françoise-de-Lotbinière, Qc) Ferme Drapeau & Fils (Sainte-Praxède, Qc) Ferme Duvallon inc. (Chesterville, Qc) Ferme E. Fankhauser inc. (Saint-Sébastien, Qc) Ferme G.M. Lebel inc. (Sainte-Justine, Qc) Ferme Karibel inc. (Saint-Paul, Qc) Ferme M.P. Morissette inc. (Cacouna, Qc) Ferme Pierlie SENC (Saint-Adelphe-de-Champlain, Qc) Ferme Ti-Dré inc. (Saint-Pierre-de-Broughton, Qc) Macdonald College (Sainte-Anne-de-Bellevue, Qc) Teebrook Farm Reg'd (Melbourne, Qc)

Finalistes du bien-être animal Ferme Carpentier et Fils inc. (Béarn, Qc) Ferme Jean-Louis Tremblay inc. (Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, Qc)

À propos d'Agropur coopérative

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2021. La Coopérative est une source de fierté pour ses 2908 membres et ses 7550 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. » Agropur compte 31 usines en Amérique du Nord. Elle est un important fournisseur de produits pour les secteurs industriels, du détail et des services alimentaires, en plus de proposer une impressionnante gamme de marques aux consommateurs. agropur.com

Pour télécharger les photos des lauréats :

Ferme Morine - Réjean Morin et Véronique Lévesque

Ferme Karona - Pierre Caron

(crédit photo : Gracieuseté Agropur)

SOURCE Agropur

Renseignements: Source : Diane Jubinville, Directrice, Relations publiques et communications externes, Agropur coopérative, 450 878-2943, [email protected]; Renseignements : Diep Truong, 514 436-2121, [email protected]