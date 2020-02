Agropur augmente son chiffre d'affaires dans un contexte de marchés difficiles

SAINT-HUBERT, QC, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Agropur a tenu aujourd'hui sa 81e assemblée générale annuelle avec ses membres pour présenter les faits saillants de la dernière année financière. La Coopérative, qui se classe parmi les 20 plus importants joueurs mondiaux de l'industrie laitière, a poursuivi sa croissance en 2019 atteignant un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars, en hausse de 10,2 %1 comparativement à l'exercice précédent. Le BAIIA2 consolidé se situe à 365,4 millions de dollars, une hausse de 3,3 %3. Quant à l'excédent net, celui-ci a subi une baisse pour se situer à 40,2 millions de dollars, une diminution de 27,5 millions de dollars. La ristourne déclarée aux membres est de l'ordre de 30,0 millions de dollars.

Agropur a globalement observé une croissance. Aux États-Unis, la Coopérative a amélioré sa rentabilité en 2019 grâce, entre autres, à la hausse de ses volumes de vente et l'amélioration des conditions de marché. Agropur y a également complété l'agrandissement de son usine de Lake Norden, dans le Dakota du Sud, le plus important projet de son histoire. Cet investissement contribuera à la croissance de l'entreprise dans les années à venir. Au Canada, l'environnement très compétitif et les importations additionnelles de fromage dans le cadre de l'accord Canada-Europe et du Partenariat transpacifique affectent directement la Coopérative. « Le gouvernement doit annoncer des mesures de compensations et travailler avec les transformateurs comme Agropur qui subissent les impacts de ces accords de commerce internationaux. La ratification de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) aura un impact encore plus considérable. En plus des nouveaux quotas à l'importation, l'accord prévoit des limites à l'exportation. Les nouvelles réalités de marché nous contraignent à revoir nos façons de faire », a déclaré le président d'Agropur, M. Roger Massicotte.

Réaliser le plein potentiel

Au cours de la dernière décennie, Agropur a globalement intégré, par acquisitions et par fusion, 14 entreprises qui ont ajouté près de 3 milliards de dollars à nos ventes. Au Canada, l'entreprise a ainsi pu étendre son empreinte à la totalité du territoire, lui permettant d'offrir la plus vaste gamme de produits au pays et de devenir un joueur incontournable en Amérique du Nord. Cette croissance accélérée, tout en amenant son lot de défis, offre de nombreuses opportunités à saisir. C'est pourquoi le nouveau chef de la direction, Émile Cordeau, a mis en place un plan de développement pour l'exercice 2020 : « Notre objectif sera d'optimiser notre réseau manufacturier et de distribution et de maximiser notre gamme de produits afin de générer des gains d'efficacité. Cela nous permettra de réinvestir dans le développement futur de l'entreprise et de réaliser le plein potentiel d'Agropur », a expliqué M. Cordeau.

Des marques performantes au Canada

Pour soutenir sa croissance, Agropur peut miser sur des marques fortes. En 2019, Natrel a conservé son statut de marque numéro un au pays dans les segments finement filtré, sans lactose et biologique4. Natrel a aussi marqué un grand coup avec le lancement des mochis, des gourmandises glacées d'inspiration japonaise.

OKA, le doyen des fromages d'Agropur demeure un chouchou des Canadiens avec la notoriété la plus importante dans le segment des fromages fins5. En 2019, OKA L'Artisan et OKA Raclette ont été consacrés grands champions au Concours international de fromages de SIAL Canada6. Chez les tout-petits, iÖGO nanö demeure la marque numéro un de yogourt7. Le fromage mozzarella en portions individuelles nanö a d'ailleurs remporté le prix Produit de l'année 2019 dans la catégorie des produits laitiers8.

Reconnue et appréciée par les consommateurs, Agropur a été nommée en 2019 « marque canadienne la plus digne de confiance » dans la catégorie « Produits laitiers et alternatifs » et figure dans le palmarès des trois meilleures marques de confiance, toutes catégories confondues, du point de vue des valeurs de l'entreprise9.

Une coopérative responsable

Fidèle à ses convictions, Agropur s'est engagée de manière irréversible dans la voie du développement durable. En 2019, la Coopérative a :

réduit de 30 % la quantité de plastique dans ses nouvelles bouteilles de yogourt à boire (nanö et iÖGO Smoothie);

amélioré la valeur nutritive de ses produits en réduisant la quantité de sucre de 35 % et plus (yogourt Fruit au fond et nanö);

continué d'offrir à ses membres du soutien et de la formation en matière de bien-être animal;

intégré une cible de réduction de 5 % par année de la consommation d'eau de ses usines.

« La spécificité de notre modèle coopératif et nos valeurs d'entreprise sont reconnues et appréciées par les consommateurs. Nos employés et nos membres sont engagés dans le succès de la Coopérative. Ces acquis nous fournissent une base solide sur laquelle appuyer notre développement à long terme », a conclu M. Massicotte.

___________________________________________ 1 L'année 2018 comportait 53 semaines comparativement à 52 en 2019. La croissance présentée exclut l'effet de cette semaine supplémentaire en 2018. 2 Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement, frais de restructuration, frais d'intégration et autres frais non récurrents 3 L'année 2018 comportait 53 semaines comparativement à 52 en 2019. La croissance présentée exclut l'effet de cette semaine supplémentaire en 2018. 4 Nielsen, GB+DR+MM, 52 semaines se terminant le 9 novembre 2019 5 Brand Equity Tracking Report, Ipsos, données nationales (Canada), juin 2019 6 Concours international de fromages de SIAL Canada, <https://sialcanada.com/wp-content/uploads/2019/05/SIAL-2019-Cheese-competition-communiqu%C3%A9-de-media.pdf> 7 Nielsen, 52 semaines se terminant le 9 novembre 2019 (numéro un chez les enfants, excluant les adolescents) 8 Product of the Year award, <http://productoftheyear.ca/winners-2019/#1553543620315-ae92e2bd-374f> 9 Indice de confiance Gustavson 2019

