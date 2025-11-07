Ces intégrations renforcent le statut de FreshCloud en tant qu'écosystème de qualité numérique le plus connecté de l'industrie

PHILADELPHIE, 7 novembre 2025 /CNW/ - AgroFresh Solutions, Inc., un chef de file mondial des solutions de fraîcheur post-récolte, continue d'étendre son écosystème numérique FreshCloudMC grâce à deux partenariats stratégiques mondiaux. Les collaborations avec Aerobotics, un chef de file de l'analyse des vergers et des centres de conditionnement, et NeolithicsMC, un pionnier de l'inspection de la qualité alimentée par l'IA, font de FreshCloud la plateforme numérique de gestion de la qualité des produits et de la chaîne d'approvisionnement la plus complète de l'industrie des produits frais.

En regroupant des données en temps réel provenant de sources multiples, FreshCloud offre plus d'options à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement des produits frais pour des mesures de la qualité intégrées numériquement. S'appuyant sur ses partenariats existants avec les innovateurs en matière de capteurs Rubens Technologies, Strella et Escavox, AgroFresh continue d'étendre sa plateforme de capteurs connectés pour la gestion post-récolte. Cet écosystème croissant permet aux producteurs, aux emballeurs et aux détaillants de prendre des décisions plus rapides et fondées sur des données pour réduire les déchets, améliorer la qualité et accroître le potentiel de profit.

« AgroFresh s'engage à construire la plateforme numérique la plus holistique et la plus connectée dans le domaine des produits frais, a déclaré Bradford Warner, responsable des solutions numériques d'AgroFresh. En intégrant des partenaires comme Aerobotics et Neolithics, FreshCloud connecte désormais plus que jamais l'intelligence du verger jusqu'au centre de conditionnement. »

Des données précises sur le rendement grâce à TrueFruit® d'Aerobotics

Le partenariat entre AgroFresh et Aerobotics intègre de multiples modules TrueFruit® dans FreshCloudMC, offrant ainsi de l'intelligence alimentée par l'IA pour les vergers et les centres de conditionnement. À l'aide de la vision assistée par ordinateur et de l'analyse par l'IA d'images provenant de téléphones intelligents, Aerobotics permet aux producteurs de :

Mesurer la taille, la couleur et la qualité des fruits avec précision et objectivité.

Améliorer la planification des récoltes grâce à des modèles précis de prévision de la taille, de détection des imperfections et de notation des couleurs.

Surveiller la qualité grâce à des mesures normalisées, du verger jusqu'au centre de conditionnement.

Consulter les données sur le rendement à un seul endroit pour prendre des décisions éclairées qui stimulent les rendements d'emballage de 1 à 5 % en moyenne, offrant ainsi un rendement du capital investi plus de 10 fois supérieur aux clients commerciaux.

« Aerobotics a toujours mis l'accent sur l'autonomisation des producteurs et des emballeurs grâce à un rendement très précis, a déclaré James Paterson, chef de la direction d'Aerobotics. Nous sommes ravis de nous associer à AgroFresh, en tant que chef de file clé de notre industrie, pour offrir TrueFruit® à davantage de clients et associer la puissance de notre technologie à FreshCloudMC. Ensemble, ces solutions étendent harmonieusement les renseignements du verger jusqu'à l'étape post-récolte, offrant une continuité des données et améliorant les décisions dans l'ensemble de la chaîne de valeur. »

Un contrôle de la qualité de nouvelle génération grâce à Neolithics

Grâce à l'intégration de Neolithics dans FreshCloud d'AgroFresh, les emballeurs accèdent à une technologie qui offre une assurance de la qualité adaptée à la vitesse et à l'échelle d'un centre de conditionnement moderne, transformant ainsi l'inspection en une source de confiance et non plus de risque. L'imagerie alimentée par l'IA de Neolithics :

Assure une inspection à haut débit, allant d'un kilogramme par minute pour les baies à plus de six tonnes par heure pour les avocats -- balayant chaque pièce pour en assurer la qualité interne et externe.

Mesure les paramètres clés comme le degré Brix, l'acidité et la matière sèche, tout en détectant les défauts internes et de surface cachés.

Achève ce processus sans détruire un seul fruit, avec une précision supérieure à 90 %.

« Nous voulons permettre aux clients de protéger leurs produits grâce à des inspections de la qualité à volume élevé et non destructives en réduisant les déchets et en créant davantage de transparence, du champ à la table, a déclaré Kate Murray, cheffe de la direction de Neolithics. Nous sommes ravis de nous intégrer à AgroFresh et à son écosystème FreshCloud pour concrétiser notre vision commune d'une chaîne alimentaire plus durable et transparente. »

À propos d'AgroFresh

AgroFresh est un chef de file mondial des solutions de qualité et de fraîcheur post-récolte, qui se consacre à améliorer la qualité des produits frais et à en prolonger la durée de conservation tout en réduisant la perte et le gaspillage alimentaires. Forte de plus de 40 ans d'innovation, AgroFresh relève les défis de la chaîne d'approvisionnement sous tous les angles, offrant une gamme complète de solutions intégrées de stockage, de chaîne d'emballage et de solutions numériques. AgroFresh permet aux producteurs, aux emballeurs et aux détaillants de fournir des produits frais, de qualité et durables, du champ jusqu'à la maison. Pour en savoir plus, visitez le site www.agrofresh.com.

À propos d'Aerobotics

Alimentée par la vision informatique de pointe d'Aerobotics, TrueFruit® est une gamme complète d'outils d'IA conçue pour aider les producteurs de fruits à mieux mesurer et estimer leur rendement. TrueFruit® utilise des images de téléphones intelligents et l'apprentissage automatique pour déterminer avec précision le calibre et la catégorie des fruits, en fournissant des mesures précises et objectives pour faciliter les prévisions et les estimations. TrueFruit® est utilisée par des producteurs de fruits de premier plan dans le monde, les aidant à améliorer les rendements d'emballage et à optimiser les profits. Pour en savoir plus, visitez le site aerobotics.com.

À propos de Neolithics

NeolithicsMC est une entreprise d'agrotechnologie alimentée par l'IA qui tire parti de la science alimentaire de pointe et de la technologie de détection optique pour révolutionner l'inspection des produits frais. Tirant son nom de la période néolithique, l'aube de l'agriculture, Neolithics apporte le même esprit de transformation aux systèmes alimentaires modernes. Sa technologie phare, utilisée par les appareils Neolithics Light, utilise l'IA et des capteurs optiques pour fournir une analyse de la qualité rapide, précise et non destructive en temps réel, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer l'efficacité dans tous les environnements de production. Pour en savoir plus, visitez le site www.neolithics.ai.

