Agroenvironnement - QUÉBEC ACCORDE 628 000 $ AU PACTE AGRICOLE DURABLE NUTRINOR

QUÉBEC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, a le plaisir d'annoncer, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, le versement d'une contribution financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) au Pacte agricole durable Nutrinor (PADN) d'un maximum de 628 000 $ sur une période de trois ans (des années 2021-2022 à 2023-2024). Le coût total du projet s'élève à 2,6 millions de dollars. La subvention provient des budgets du Plan d'agriculture durable (PAD), avec lequel le projet de la coopérative Nutrinor partage plusieurs objectifs et priorités d'intervention. La contribution financière du MAPAQ s'ajoute à celle de 140 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation annoncée en novembre 2021.

Dévoilé en juillet 2020, le PADN est un ambitieux programme qui vise à inscrire la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean parmi les chefs de file mondiaux en agriculture durable. Ce projet se réalisera avec l'appui de partenaires des milieux de la recherche et de l'innovation. À titre d'instigatrice de cette initiative, la coopérative Nutrinor souhaite accompagner les entreprises agricoles de la région afin qu'elles adoptent les meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques. D'ici l'année 2024, Nutrinor poursuit l'objectif de voir 350 entreprises agricoles adhérer au PADN et bénéficier ainsi d'un diagnostic et d'un plan d'action annuel. Près d'une centaine d'entreprises se sont déjà engagées à y participer. À long terme, le PADN contribuera au développement d'une agriculture dont les produits et services garantiront une rentabilité, une santé environnementale ainsi qu'une équité sociale et économique.

Citations

« Je me réjouis de constater que les objectifs du PADN rejoignent ceux du PAD. En effet, trois des cinq objectifs du PAD, soit la réduction de l'usage et des risques des pesticides pour l'environnement et la santé; la santé et la conservation des sols ainsi que l'amélioration de la biodiversité sont en phase avec ceux que vise Nutrinor. J'observe avec intérêt que la démarche proposée contribuera aussi à promouvoir l'agriculture numérique et de précision. De plus, le projet répond bien aux enjeux actuels de la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde, notamment ceux qui visent à réunir des conditions économiques, sociales et environnementales pour assurer la pleine participation du secteur bioalimentaire au développement du Québec et à l'amélioration de la santé de sa population. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'agriculture joue un rôle stratégique dans les collectivités de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la coopérative Nutrinor agit comme un acteur de premier plan dans la pratique de cette activité essentielle en promouvant l'adoption des meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques. Avec l'appui du gouvernement, le déploiement du PADN contribuera à positionner la région comme un modèle à suivre en matière d'agroenvironnement. Ce projet, jugé prioritaire par les partenaires régionaux, fait aussi l'unanimité dans le milieu agroalimentaire régional. Je lui souhaite donc d'être couronné de succès. »

M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Le Pacte agricole durable Nutrinor, c'est un projet extraordinaire qui s'appuie sur trois piliers : nos terres, notre monde et nos animaux. Du Bas-Saguenay jusque dans le haut du Lac-Saint-Jean, l'agriculture durable se déploie depuis bientôt deux ans chez nos producteurs agricoles à travers des pratiques responsables. Cette aide financière contribuera à donner davantage d'ampleur à notre grand mouvement collectif pour faire de notre région un leader mondial en agriculture durable. »

M. Dominic Perron, producteur agricole et président de la coopérative Nutrinor

Faits saillants

Les trois axes d'intervention prévus dans la convention

Mobilisation des parties prenantes et des expertises. Développement des outils d'accompagnement et d'évaluation de la performance. Appui des entreprises en production agricole dans leur démarche d'agriculture durable.

Autres partenaires financiers du PADN

Mouvement Desjardins



Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Liens connexes

PADN : https://www.nutrinor.com/agriculture-durable/

PAD : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/politique-bioalimentaire/agriculture-durable

Source et information :

