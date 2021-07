Agro-100 se dote d'une solide direction-marketing dans un élan de croissance postpandémie

Pour le président et chef de la direction d'Agro-100, Stéphane Beaucage, la venue de cette jeune professionnelle d'expérience permettra à Agro-100 et sa filiale de pouvoir harmoniser l'offre de produits des deux entreprises à 360 degrés, dans une optique de recherche d'efficacité, de maintien de la santé des sols et de service de pointe continu, au bénéfice des producteurs agricoles du Québec; l'objectif étant de proposer des produits fertilisants foliaires innovants et autres intrants agricoles adaptés capables d'agir sur l'amélioration des rendements des cultures et des revenus qui en découlent.

Détentrice d'un baccalauréat bidisciplinaire en communication et politique de l'Université de Montréal et d'un DEC, diplôme d'études collégiales, en Sciences humaines du CÉGEP régional de Lanaudière, madame Boutou complété son parcours académique avec des formations ponctuelles à l'École des HEC de Montréal, en habiletés politiques dans les organisations et à l'Institut du développement de produits dont la mission est d'accélérer l'adoption de meilleures pratiques en développement de produits et en écoconception, dans le but de rendre les entreprises manufacturières plus compétitives.

« La création de cette nouvelle fonction stratégique, au sein d'Agro-100, va aussi participer à renforcer et consacrer le statut de partenaire de proximité par excellence d'Agro-100 chez les entrepreneurs et producteurs agricoles dynamiques de tous les horizons » a poursuivi monsieur Beaucage.

Celui-ci a conclu en soutenant que l'implantation de cette direction marketing intégrée permettra, en amont, d'étayer la démarche de croissance continue d'Agro-100 qui cultive des valeurs fondées sur l'engagement, l'intégrité, l'expertise et la capacité d'innovation de son personnel, à tous les échelons de l'entreprise.

