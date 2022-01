Le président et chef de l'exploitation, Stéphane Beaucage, a précisé pour sa part que cette grande innovation consacrait le statut de manufacturier de premier choix d'Agro-100 qui est présente au Québec, en Ontario, dans les Maritimes, l'Ouest canadien, certains états des États-Unis et au Mexique. Pour ce dernier, les produits Agro-B Mobilité, Agro-Ca et de nombreux autres de la nouvelle gamme, dont prochainement le CropBooster, n'ont pas fini de faire parler d'eux dans la mesure où leur contribution à l'augmentation de la qualité des récoltes et des rendements se traduira, à court terme, par une augmentation très significative des revenus des productrices et producteurs agricoles. À cet égard, le directeur de la recherche agronomique et du développement de produits a indiqué que les 160 essais menés sur différentes cultures ont permis de confirmer le potentiel de l'utilisation de la technologie Oligo Prime. Par exemple, les essais conduits dans le maïs-grain ont permis d'augmenter les rendements par un peu plus de 900 kg/ha.

Si la performance agronomique est empiriquement démontrée, la performance économique le sera tout autant, a renchéri monsieur Beaucage, soutenant qu'un accroissement de 900 kg/ha du rendement des récoltes de maïs-grain, par exemple, les productrices et producteurs agricoles pourraient générer 200 $ de revenus supplémentaires par hectare avec un coût d'exploitation supplémentaire de seulement 20 $. « Ce qui représente un retour sur l'investissement spectaculaire » a poursuivi monsieur Beaucage soulignant la grande valeur ajoutée de cette technologie exclusive à Agro-100.

Rendue possible grâce à la synergie née de l'acquisition de Axter Agroscience en 2021 et sa fusion dans Agro-100, l'entreprise entend déployer sa nouvelle gamme de produits à la grandeur de l'Amérique du Nord à la faveur de son nouveau modèle d'affaires qui repose essentiellement sur des activités essentiellement manufacturières.

SOURCE Agro-100

Renseignements: Source : Stéphane Beaucage, Président et chef de la direction ; Pierre Migner, agr., Directeur - développement de produits et formation agronomique ; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), [email protected]