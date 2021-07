« Cette alliance est pour nous une option raisonnée qui offre à l'entreprise une alternative qui garantit la continuité de ses opérations de production de fertilisants à base de MRF dont les producteurs agricoles ont grandement besoin pour s'assurer de la fertilité de leurs sols et du rendement de leurs cultures » a dit le président d'Agro-100, Stéphane Beaucage en précisant que le recyclage des MRF par épandage au sol, selon les dernières statistiques disponibles, a permis de revaloriser, en une seule année, de 1,5 million de tonnes de tels résidus à des fins de réutilisation agricole; ce qui est exceptionnel si l'on compare cette donnée aux données d'autres filières de recyclage plus connues du public, comme la récupération du papier, du verre, du métal. De plus, selon les mêmes bilans du gouvernement du Québec, ce recyclage de MRF a contribué à diminuer les coûts de fertilisation et à améliorer la qualité des sols (matière organique et pH) de quelque 1 700 exploitations agricoles.