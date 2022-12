JOLIETTE, QC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans l'enthousiasme qu'Agro-100 de Joliette et la Cimenterie Ash Grove ont procédé ces jours derniers au renouvellement de leur partenariat des dernières années.

Ce renouvellement permettra à Agro-100 d'assurer une sécurité d'approvisionnement en poussière de cimenterie, utilisée à la suite d'un tamisage spécifique par les producteurs agricoles du Québec et de l'Ontario comme un fertilisant écologique idéal. Cette matière fertilisante ou amendement calcique est d'ailleurs mieux connue sous l'appellation proKa.

Les dirigeants de Ciment Ash Grove et Agro-100 anticipaient ce renouvellement avec enthousiasme. De gauche à droite : Éric Bouchard, directeur général de l’usine Ash Grove, le directeur -Valorisation et Économie circulaire de Ciment Ash Grove, Yannick Munger et Stéphane Beaucage, le président d’Agro-100. (Groupe CNW/Agro-100)

« Nous sommes heureux de pouvoir rassurer notre clientèle quant à la disponibilité du produit pour la prochaine saison 2023 en plus d'assurer le maintien d'un bilan environnemental remarquable » ont dit, en chœur aujourd'hui, le président d'Agro-100, Stéphane Beaucage, appuyé par le directeur Valorisation et Économie circulaire de Ciment Ash Grove, Yannick Munger ing., MBA.

Plusieurs centaines de milliers de tonnes métriques de cette matière fertilisante ont été revalorisées par Agro-100 depuis plusieurs années pour en faire des fertilisants minéraux nobles et certifiés, sur les terres agricoles du Québec et de l'Ontario.

Pour le président et chef de la direction d'Agro-100, Stéphane Beaucage, proKa se révèle être l'une des chaux fertilisantes novatrices de la gamme de produits qui est non seulement riche en précieux calcium (Ca), potassium (K), soufre (S), magnésium (Mg), ainsi qu'en micronutriments : manganèse (Mn), zinc (Zn), sélénium (Se) et cuivre (Cu).

« Les résultats de recherche indiquent clairement que les applications de proKa améliorent la santé du sol en y ajoutant ces précieux nutriments facilement absorbés par les plantes » a précisé monsieur Beaucage qui a renchéri en soutenant que proKa fournit au sol à la fois de la chaux et des nutriments, et ce, en une seule application qui contribue à faire économiser temps et argent aux producteurs agricoles de chez nous.

Pour le président de l'entreprise, l'usage du proKa, par-delà ses vertus agronomiques, participe à la croissance du bilan environnemental de l'industrie agricole, par l'exemple qu'il illustre en termes d'économie circulaire, en plus d'engendrer des économies pouvant dépasser les 35 % sur les coûts de fertilisation calcique et potassique pour les exploitations agricoles.

