AgriRÉCUP prévoit une année réussie pour 2020 concernant la collecte des déchets agricoles en vue de leur recyclage et de leur élimination en toute sécurité

Par Barry Friesen, directeur général, AgriRÉCUP

ETOBICOKE, ON, le 23 déc. 2020 /CNW/ - Au moment où 2020 écoule ses derniers jours, nous envisageons la nouvelle année avec optimisme, en espérant que nous vaincrons la COVID-19. Cependant, nous ne pouvons laisser 2020 passer à l'histoire uniquement pour cette maladie. Permettons-nous aussi de célébrer de grandes réalisations.

D'abord, mentionnons qu'AgriRÉCUP a fêté son dixième anniversaire. Au cours de cette décennie, nous sommes passés de deux programmes de collecte de bidons de pesticides vides et de pesticides périmés à cinq programmes permanents. Ces derniers incluent la collecte de petits contenants de pesticides, de fertilisants et de sacs de céréales en vue de leur recyclage. S'y ajoutent la récupération de réservoirs et de bacs non consignés, de même que la collecte de sacs de semences et de fertilisants dans l'est du Canada. Enfin, à l'échelle nationale, notre programme dédié élimine de façon sécuritaire les pesticides et les médicaments périmés pour animaux d'élevage à la fin de leur vie utile.

En outre, au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, nous avons déployé des projets pilotes. Ils démontreront la voie à suivre pour récupérer davantage de déchets plastiques agricoles. Parmi ceux-là, on compte des produits tels que la ficelle usagée, les sacs-silos à grains et les emballages d'ensilage. Donner aux agriculteurs la possibilité de recycler les déchets plastiques permet non seulement de les enlever de l'environnement. Cela nous accorde la chance de réutiliser les matières premières et l'énergie dans l'esprit de l'économie circulaire. Nous créons des emplois verts, inspirons l'innovation en matière d'emballages agricoles et contribuons à une plus grande durabilité de l'agriculture.

Dans de nombreuses régions du Canada, les défis de la COVID-19 ont effectivement créé un retard dans la mise en place des collectes de contenants. Nous voulions minimiser la propagation du virus. Cependant, une fois les protocoles de distanciation sociale correctement mis en place, toutes les collectes ont commencé. Malgré ce retard, l'optimisme nous porte à croire que les agriculteurs ont peut-être établi un nouveau record relié au retour pour recyclage des petits contenants de pesticides et de fertilisants (23 litres et moins).

Les résultats définitifs seront calculés au cours de la nouvelle année. Toutefois, tout indique que plus que jamais, les agriculteurs désiraient rapporter les contenants vides. Cela a permis à AgriRÉCUP de dépasser les taux de récupération de 65 % maintenus ces dernières années. En 2019, les agriculteurs ont rapporté près de 5,5 millions de contenants. Donc, nous comptons un grand nombre de contenants en plus. Il se peut que nous constations des résultats positifs semblables concernant les retours de réservoirs et de contenants de pesticides et de fertilisants non consignés.

Tout indique que le recyclage des sacs-silos à grains dans les Prairies a également connu une année exceptionnelle. Par l'intermédiaire de son bureau en Saskatchewan, AgriRÉCUP gère le programme de recyclage des sacs-silos à grains, réglementé par la province depuis 2018. En 2019, les agriculteurs de la Saskatchewan ont recyclé 2 256 tonnes de ce type de sacs, une augmentation de 44 % du volume par rapport à 2018. Jusqu'à présent en 2020, ces mêmes producteurs ont rapporté un peu plus de 2 700 tonnes, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année dernière !

Et ça ne cesse de s'améliorer.

Le programme de récupération des pesticides non désirés et des médicaments périmés pour bétail et chevaux n'est pas en reste. Les résultats préliminaires montrent qu'il a profité d'une excellente participation aux endroits suivants : Île de Vancouver et vallée du Fraser en Colombie-Britannique, Sud de la Saskatchewan, Québec, Île-du-Prince-Édouard. En effet, les producteurs agricoles ont apporté encore plus de matériaux dans la plupart des régions que voilà trois ans lors de notre dernière collecte dans ces régions.

Que nous réserve 2021 ?

Je travaille dans le domaine de la récupération des ressources et de la gestion des déchets depuis plus de 25 ans. Cette année, je suis plus optimiste que jamais en ce qui concerne l'innovation, les nouveaux développements et les opportunités pour les plastiques utilisés dans les emballages et les produits à usage unique. Les responsables de l'industrie des emballages en plastique (secteur agricole) ont déployé un effort phénoménal pour trouver des solutions durables à leur utilisation en agriculture. Les plus de 70 entreprises membres d'AgriRÉCUP veulent s'assurer de la sécurité des produits qu'elles commercialisent. Tant les produits que leur emballage doivent être fiables et conformes aux normes.

De leur côté, les agriculteurs veulent s'assurer d'avoir des choix quand vient le temps de gérer l'emballage ou le produit utilisé à la fin de sa vie utile.

Les membres d'AgriRÉCUP travaillent présentement à concevoir des emballages plus respectueux du concept de la durabilité. Moins de cruches, plus de réservoirs et de contenants réutilisables, une utilisation accentuée de matériaux recyclés après consommation feront partie de la stratégie. Beaucoup de ces améliorations, témoins de l'économie circulaire, exigeront un effort soutenu. Les agriculteurs ne verront pas nécessairement les changements, mais ils seront là. Toutefois, ils constateront davantage de possibilités de recyclage. Autant d'avenues qu'ils utilisent afin de laisser leur terre dans l'état où ils l'ont reçue ou mieux.

Barry Friesen est le directeur général d'AgriRÉCUP. Il dirige l'organisation depuis sa création en 2010. AgriRÉCUP est l'organisme de l'industrie dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques (contenants, emballages, enrubannage, ficelage) reliés aux activités agricoles. Les membres financent les activités d'AgriRÉCUP. Ils appartiennent à différents secteurs de l'industrie (protection des cultures, semences, fertilisants, médicaments vétérinaires, sacs-silos à grains). AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno (Québec).

