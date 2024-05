WILLOUGHBY, Ohio, 9 mai 2024 /CNW/ - AgriBusiness Global, la principale source commerciale pour les chefs de file de la chaîne de valeur mondiale des intrants agricoles, est ravie d'annoncer ses événements pour 2024. Depuis 37 ans, AgriBusiness Global constitue la ressource de premier choix pour obtenir des renseignements et des analyses fiables et de qualité. Elle est à la tête de l'industrie pour fournir des solutions agricoles avant-gardistes, de la protection des cultures synthétiques aux produits biologiques, en passant par la santé des plantes.

En 2024, AgriBusiness Global organisera trois événements ayant pour but de mettre en relation les chefs de file de l'industrie, de promouvoir l'innovation et de stimuler la croissance des entreprises :

Conférence AgriBusiness Global ℠ en Amérique latine

Date : 14 et 15 mai

Lieu : Panamá, Panama

Tirer parti des technologies émergentes en Amérique latine

La conférence d'ABG en Amérique latine rassemblera des experts et des influenceurs de l'industrie pour discuter des tendances et des développements dans les domaines de la protection des cultures, de la santé des plantes, des produits biologiques et des technologies agricoles particuliers à la région latino-américaine. Ce marché offre de nouvelles possibilités de croissance des entreprises et de partenariats avec des acteurs de premier plan dans la région. Pour en savoir plus

Sommet commercial d'AgriBusiness Global ℠

Date : 7 et 8 août

Lieu : Orlando, Floride, É.-U.

Principal événement agroalimentaire mondial consacré au réseautage et au développement des affaires sur la scène internationale

Le Sommet commercial d'ABG est le forum de confiance pour faire progresser le développement dans les secteurs en pleine émergence de la protection des cultures, de la technologie agricole, de la santé des plantes et de la biologie, et ce, à l'échelle mondiale. Les participants peuvent s'attendre à rencontrer les principaux fabricants, exportateurs, sociétés commerciales, vendeurs et consultants au monde. Le sommet commercial facilite le commerce mondial par le biais de séances éducatives, d'une salle d'exposition solide, de salles de réunion privées et des occasions de réseautage dédiées au marché international afin de créer des liens, de susciter l'engagement et de faire croître les affaires. Pour en savoir plus

Conférence AgriBusiness Global ℠ en Asie du Sud-Est

Date : Du 6 au 7 novembre

Lieu : Jakarta, Indonésie

Permettre à AgriBusiness en Asie du Sud-Est d'avoir un impact mondial

La conférence d'ABG en Asie du Sud-Est, organisée en coopération avec l'Indonesian CropCare Association, présentera des technologies et des innovations de pointe en matière de production végétale, répondant ainsi aux défis et aux possibilités uniques du marché de l'Asie du Sud-Est. Les participants acquerront des connaissances uniques pour se préparer à l'avenir et découvrir le marché agricole en évolution rapide. Pour en savoir plus

« Nos événements constituent des plateformes dynamiques grâce auxquelles les chefs de file de l'industrie peuvent tisser des liens, collaborer et stimuler l'innovation, a déclaré Eric Davis, directeur de groupe chez AgriBusiness Global. Nous sommes ravis de réunir les esprits les plus brillants de l'industrie pour explorer de nouvelles idées, favoriser les partenariats et façonner l'avenir de l'agriculture. »

Pour en savoir plus sur les événements de 2024 et sur la manière d'y participer, visitez AgriBusinessGlobal.com.

À propos de Meister Media Worldwide

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Amy Reddington, directrice de l'événement

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2080421/4694823/Meister_Media_Worldwide_Logo.jpg

SOURCE Meister Media Worldwide