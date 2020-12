Agri-Traçabilité Québec devient Attestra : Un chef de file reconnu en solutions de traçabilité qui élargit la portée de son expertise

LONGUEUIL, QC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Agri-Traçabilité Québec annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau nom, de la signature qui l'accompagne et de sa plateforme de marque : Attestra - On élève la confiance.

Créée en 2001 sous l'égide du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), de l'Union des producteurs agricoles (UPA), de La Financière agricole du Québec (FADQ) et avec l'engagement des producteurs de bovins, d'ovins et de cervidés du Québec et de ses partenaires, l'organisation s'est rapidement démarquée par la conception, le déploiement et la gestion efficace de systèmes d'identification et de traçabilité sur mesure, dans un contexte où la sécurité sanitaire prend une place de plus en plus importante pour assurer la santé des populations.

Attestra regroupe une équipe d'experts qui se sont distingués lors de mandats au Québec et au Canada. Traditionnellement centrée sur les animaux d'élevage, la traçabilité s'étend maintenant à de multiples secteurs : l'environnement, avec le contrôle du transport des sols contaminés, les villes, pour l'encadrement des animaux de compagnies, ou toute autre activité liée aux attentes et aux enjeux sociétaux, dont l'origine et l'authenticité des produits, la biosécurité, l'antibiorésistance ou le bien-être animal, parmi tant d'autres.

« Notre nouvelle identité nous permet d'exploiter notre plein potentiel, tout en reconnaissant les assises solides qui sont les nôtres », déclare Martin Caron, président d'Attestra. « Forme contractée des mots « Attestation » et « Traçabilité », Attestra reflète notre expertise et nos valeurs d'excellence, de qualité et de sécurité et nous permet de nous projeter avec confiance vers de nouveaux mandats au service de la collectivité », ajoute Marie-Christine Talbot, directrice générale d'Attestra.

Entièrement développée au Québec avec l'implication de toutes les parties prenantes de l'organisation, la marque Attestra est un résumé fidèle de son ADN : le savoir-faire, la compétence et les racines québécoises, avec des couleurs sobres dans des tons prononcés de bleu; l'agilité et la disponibilité, par la rondeur de la typographie; la traçabilité, incluse dans la ligne continue formant le « A » du nom; la nature par les tons pastel du turquoise au bleu clair; la promesse, par une signature simple et évocatrice des enjeux résolus.

En tant que porte-étendard de la nouvelle plateforme de marque, le site Web d'Attestra a été entièrement revu pour améliorer l'expérience des utilisateurs, faciliter la diffusion de l'information et refléter les ambitions de l'organisation. Apprenez-en plus en visitant attestra.com.

À propos d'Attestra

Attestra développe, met en œuvre et gère des systèmes d'identification et de traçabilité sur mesure, à l'efficacité éprouvée. Ses solutions sensées, au service des secteurs bioalimentaire et de l'environnement, assurent la sécurité et la confiance de la collectivité, jour après jour. Obtenez davantage de renseignements sur attestra.com.

