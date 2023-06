Agression au couteau à l'Université de Waterloo : la FQPPU condamne un geste motivé par la haine

MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - La Fédération des professeures et professeurs d'université (FQPPU) exprime sidération et accablement face à l'attaque perpétrée dans une classe de l'Université de Waterloo ayant envoyé une professeure, une étudiante et un étudiant à l'hôpital avec des blessures graves. La FQPPU témoigne par le fait même sa sympathie aux victimes, directes ou indirectes, de cet acte de violence injustifiable, et souhaite aux blessé·es un prompt et complet rétablissement.

L'agression, commise lors d'un cours en études de genre, aurait vraisemblablement été motivée par la haine selon les enquêteurs. Si cela se confirme, l'attaque s'inscrit en ligne droite avec les discours délétères qui présentent l'université comme un lieu d'endoctrinement « woke », prenant pour cibles certains courants de pensée, certains cours et certain·es professeur·es. À cet égard, la FQPPU condamne sans réserve la misogynie, la transphobie et toute forme de haine qui fondent ces discours, et rappelle que l'université se doit de rester un lieu sécuritaire où l'exploration de perspectives et d'opinions variées est possible et valorisée.

