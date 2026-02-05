AGRÉMENT EN CHSLD : UNE DEUXIÈME NOTE PARFAITE POUR LE GROUPE ROY SANTÉ

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le Groupe Roy Santé est extrêmement fier d'annoncer l'obtention, pour une deuxième fois de suite, de la plus haute note décernée par Agrément Canada aux établissements d'hébergement et de soins de longue durée : « Agréé avec mention d'honneur », avec une évaluation de conformité à hauteur de 100 %.

Le Groupe Roy Santé regroupe le CHSLD St-Georges, situé au centre-ville de Montréal, et le Centre Le Royer, situé dans l'arrondissement d'Anjou. En tout, 356 personnes hébergées dans les installations du Groupe Roy Santé sont visées par cet agrément.

Une part importante de l’équipe du CHSLD St-Georges, en février 2026, qui souligne la note parfaite obtenue d’Agrément Canada. (Groupe CNW/Groupe Roy Santé)

« Ce résultat exceptionnel est tout d'abord une excellente nouvelle pour les personnes hébergées dans nos installations. Nous travaillons avec cœur, tous les jours, pour leur offrir un milieu de vie stimulant et des services de la plus haute qualité, dans des installations modernes et sécuritaires. Cela dit, une telle reconnaissance ne peut être que le résultat d'un immense travail d'équipe. Nous tenons bien sûr à remercier chaleureusement tout le personnel, les professionnels et les gestionnaires qui travaillent avec nous. Nous souhaitons également souligner l'engagement exceptionnel de tous nos partenaires, des comités de résidents, des bénévoles, des familles et des proches qui nous appuient au quotidien. C'est une reconnaissance que nous souhaitons partager avec vous tous », déclarent conjointement M. Stéphane Roy, président, et Mme Marie-France Goyette, directrice générale.

L'agrément, comme celui d'Agrément Canada, constitue une reconnaissance externe de la qualité et de la sécurité des soins et des services pour les établissements publics et privés qui œuvrent au Québec. Ce processus vise tous les aspects de l'organisation des soins, incluant la gouvernance, la prévention des infections, la gestion des médicaments, l'expérience des résidents, etc. La visite d'Agrément Canada au Groupe Roy Santé a eu lieu du 24 au 27 novembre 2025.

À propos du Groupe Roy Santé

Fondé en 1964, le Groupe Roy Santé est un établissement privé conventionné membre de l'AEPC. Il regroupe le CHSLD St-Georges, qui compte 260 lits, et le Centre Le Royer, qui compte 96 lits, pour un total de 356 lits. Leader dans son domaine, le Groupe Roy Santé œuvre à garantir des services de santé et de bien-être de haute qualité aux personnes hébergées dans ses installations, à travers des solutions innovantes et une approche centrée sur l'humain.

