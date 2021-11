Agrément des institutions muséales - 24 musées de plus obtiennent le sceau de qualité du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce que 24 musées ont obtenu leur agrément et peuvent dorénavant afficher le sceau de qualité « Institution muséale agréée ».

L'agrément des institutions muséales québécoises est accordé par le ministère de la Culture et des Communications. Ce sceau de qualité assure à la population l'accès à un établissement d'intérêt public de qualité ainsi que l'application et le respect de normes reconnues à l'échelle internationale en matière de pratiques muséologiques. Il est également un gage de protection et de mise en valeur du patrimoine par les institutions muséales agréées.

Citation

« Notre gouvernement assure aux citoyens l'accès à des musées de qualité dans toutes les régions du Québec. Ce sceau de qualité que nous accordons à ces 24 musées leur permettra de poursuivre leur mission et leur développement. Ce sont les milieux culturel, touristique et économique de tout le Québec qui bénéficieront de cette excellente nouvelle! La culture, c'est une priorité pour notre gouvernement. Nous pouvons être fiers d'avoir près de 175 institutions muséales agréées. Continuons de les découvrir! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Les 24 nouvelles institutions agréées

Nom de l'institution agréée Région Fort Ingall Bas-Saint-Laurent La Vieille Gare de Rivière-Bleue Bas-Saint-Laurent Maison Chapais Bas-Saint-Laurent Centre culturel Yvonne L. Bombardier Estrie Marais de la Rivière aux Cerises Estrie Moulin à laine d'Ulverton Estrie Musée Colby-Curtis Estrie Galerie de l'UQAM Montréal Les Forges de Montréal Montréal Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique Montréal Musée de l'Auberge Symmes Outaouais Galerie du Rift Abitibi-Témiscamingue Musée École du rang II d'Authier Abitibi-Témiscamingue Corporation église Sainte-Amélie Côte-Nord Petite chapelle de Tadoussac Côte-Nord Phare de Pointe-des-Monts Côte-Nord Poste de traite Chauvin Côte-Nord L'Espace culturel du Quartier de Saint-Nicolas Chaudière-Appalaches Maison Rosalie-Cadron Lanaudière Centre d'exposition de Val-David Laurentides Corporation du Moulin Légaré, site du moulin Légaré Laurentides Musée Missisquoi, site de la Grange Walbridge Montérégie Musée Missisquoi, sites du Moulin Cornell et du Magasin

général Hodge Montérégie Galerie d'art Gilles Desjardins Centre-du-Québec

Faits saillants

L'agrément est valable pour une période de cinq ans, après laquelle l'institution muséale agréée doit déposer une demande de renouvellement.

L'agrément des institutions muséales est délivré annuellement. Les modalités de la prochaine période de dépôt des demandes seront annoncées ultérieurement.

