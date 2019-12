Agrandissement et réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska - Une nouvelle étape franchie

VICTORIAVILLE, QC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, accompagnée du député d'Arthabaska, monsieur Éric Lefebvre, a annoncé aujourd'hui que le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska vient de franchir une étape importante. Le dossier d'opportunité a été approuvé par le gouvernement du Québec et la réalisation du dossier d'affaires peut donc maintenant débuter.

Le projet consiste en un agrandissement d'une superficie de 12 200 m2, sur quatre niveaux. L'agrandissement sera lié au bâtiment existant et regroupera principalement l'urgence, les soins intensifs, le bloc opératoire, l'unité de retraitement des dispositifs médicaux ainsi qu'une partie du service alimentaire, du centre de jour et des secteurs de l'endoscopie et de la chirurgie mineure. Le projet inclut également un réaménagement des espaces existants sur une superficie de 6 370 m2.

Citations :

« Alors que les installations actuelles de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska sont vétustes et ne sont plus en mesure de répondre adéquatement aux besoins des usagers de la région, ce vaste projet permettra d'améliorer de façon considérable l'expérience de soins, tout en offrant au personnel un environnement de travail mieux adapté et plus fonctionnel. Je partage votre fierté de voir ce grand projet d'amélioration prendre forme. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fier que le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôpital franchisse cette nouvelle étape. La réalisation de ce projet porteur pour la région aura des retombées positives majeures pour les citoyens du Centre-du-Québec, notamment quant à l'accessibilité et à la qualité des services offerts, et j'entends bien suivre de près les prochaines étapes de sa concrétisation. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Depuis mes débuts en politique provinciale, il s'agit de mon plus important engagement auprès des citoyennes et citoyens de la région. Je suis évidemment très heureux de constater que ce projet fort attendu va de l'avant. À terme, les travaux à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, qui permettront de créer des espaces plus grands et mieux aménagés, auront un impact positif majeur sur l'ensemble des secteurs de l'hôpital. Je tiens à souligner la contribution généreuse de la Fondation À notre santé, qui témoigne de la mobilisation exemplaire de la communauté autour de ce projet. »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska

Faits saillants :

Le coût total estimé pour le projet est de 201,9 M$. La Fondation À notre santé de l'Hôtel-Dieu d' Arthabaska contribuera à hauteur de 9,4 M$.

contribuera à hauteur de 9,4 M$. Selon l'échéancier prévu, le projet d'agrandissement serait livré à l'automne 2024 et les travaux de réaménagement s'achèveraient à l'été 2025.

les travaux de réaménagement s'achèveraient à l'été 2025. La gestion du projet a été confiée à la Société québécoise des infrastructures.

