Agrandissement du refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles - Laval souhaite contribuer à la création d'un des plus grands refuges fauniques en milieu urbain au Québec

« Je suis fier de ce pas important vers la réalisation de mon engagement, une grande nouvelle pour les Lavallois. Ces ajouts viendront multiplier par 20 la superficie de cette aire protégée en faisant près du double de la superficie de Central Park. Le refuge abrite près du deux tiers des espèces de la faune québécoise. En protégeant et en connectant ces milieux les uns avec les autres, nous permettrons la survie et la reproduction des centaines d'espèces animales et végétales qui y vivent, en plus d'assurer aux Lavallois un accès enviable au patrimoine naturel. » -- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles est un site exceptionnel tant du point de vue de la faune que de la flore et représente un milieu d'une très grande biodiversité. Je souligne l'annonce du renouvellement et de la signature des résolutions de la Ville de Laval pour l'ajout de 568 hectares au refuge actuel. Une superficie considérable de protection en terres privées. Il s'agit d'une étape importante et d'un atout de taille dans le projet d'agrandissement du refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles réalisé par nos biologistes en collaboration avec Éco-Nature. »

-- Pierre Dufour, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

Cet agrandissement majeur s'inscrit dans la poursuite de la mission de conservation et de mise en valeur des milieux naturels par la Ville et dans la foulée de la mise en place de la Trame verte et bleue lavalloise.

Une première étape longuement préparée

C'est l'organisme Éco-Nature, gestionnaire du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, qui a sollicité la Ville de Laval ainsi que huit autres municipalités riveraines pour protéger de nouveaux territoires au sein du refuge faunique, un projet en cours depuis 2009. L'obtention du statut de refuge faunique permettra une meilleure protection et conservation de ces milieux naturels, entre autres, grâce à la surveillance exercée par les assistants à la protection de la faune d'Éco-Nature et les agents de protection de la faune du MFFP, en plus de préserver certains secteurs pour diverses activités accessibles à la population dans le respect de la faune, des habitats et des écosystèmes.

« Depuis plus de 20 ans, la Ville de Laval appuie, par des gestes concrets, la mission d'Éco-Nature de protéger, de conserver et de mettre en valeur la rivière des Mille Îles et ses affluents. L'ajout de ces îles, rives et milieux humides au refuge faunique en est le plus récent exemple. Toute l'équipe du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles se réjouit de cette décision. Les Lavallois peuvent être fiers de l'engagement du maire et de son implication dans ce magnifique projet écologique et récréotouristique, un legs majeur pour les générations futures. »

-- Christine Métayer, directrice générale d'Éco-Nature

Trois îles incluses dans le projet d'agrandissement

L'intégration au refuge faunique de ces lots de propriété municipale, notamment acquis par la Ville de Laval dans le cadre de sa stratégie d'acquisition des milieux naturels, vient concrétiser la vision de la Trame verte et bleue lavalloise en assurant la protection et la conservation des lots concernés de façon pérenne. Parmi ces lots figurent deux des plus grandes îles de la rivière des Mille Îles, soit l'île aux Vaches et l'île Saint-Pierre, des milieux naturels exceptionnels acquis par la Ville en 2020 et maintenant inclus dans le projet d'agrandissement du refuge faunique. L'île Locas, que la Ville est sur le point d'acquérir, sera aussi intégrée au projet une fois les transactions pour son acquisition complétées. Notons qu'à elles seules, ces trois îles représentent une superficie de 166 hectares et abritent une riche biodiversité faunique et floristique ayant une grande incidence sur la qualité des habitats au cœur du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

Faits saillants

Créé en 1998, le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles est unique à l'échelle provinciale.

Il couvre actuellement une superficie de 26 hectares, dont 9,5 sont situés à Laval, et comprend 10 îles appartenant à Laval, à Rosemère et à Éco-Nature.

Parmi les 350 espèces qui y vivent, 92 sont des espèces désignées ou susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, dont la couleuvre tachetée, le faucon pèlerin, la tortue géographique et le petit blongios.

Pour en savoir plus sur les objectifs et les actions réalisées dans le cadre de la Trame verte et bleue lavalloise, consultez envertetbleu.laval.ca

SOURCE Ville de Laval

Renseignements: Sources : Anne-Marie Braconnier, Service des communications et du marketing, Responsable des affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Anis Telmat, Cabinet du maire, Conseiller politique, 514 464-6596, [email protected]; Éco-Nature, Catherine Angehrn, Directrice des communications et de la commercialisation, 450 622-1020, poste 236, [email protected]