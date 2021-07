Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital Santa Cabrini - Autorisation accordée pour amorcer la réalisation des travaux du projet

MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce aujourd'hui l'autorisation à procéder à la réalisation des travaux d'agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital Santa Cabrini.

Le projet vise la construction d'un agrandissement sur deux niveaux, surmonté d'une salle mécanique en toiture. D'une superficie brute de quelque 6 000 mètres carrés, l'agrandissement sera situé au sud-est du site, à l'intersection des rues Saint-Zotique et de Pontoise. Il sera relié à l'hôpital par une passerelle et accueillera le bloc opératoire, l'unité de retraitement des dispositifs médicaux ainsi que les services électromécaniques.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement de 96 256 000 $, assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec une contribution de 10 millions $ de la part de la Fondation Santa Cabrini. Les travaux devraient s'amorcer à l'été 2022, pour une livraison des nouvelles installations au printemps 2025.

Citations :

« Avec cette autorisation, nous donnons les moyens au projet de l'Hôpital Santa Cabrini de se concrétiser de manière tangible, et de poser les premiers jalons qui mèneront à la construction des nouveaux locaux prévus dès 2023. L'appui fourni à ce projet témoigne de nos efforts pour moderniser le réseau de la santé et des services sociaux, de manière adaptée aux besoins de chaque communauté québécoise ainsi qu'aux enjeux actuels et à venir en matière de soins et de services. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce grand projet vise à remédier à l'état vétuste de certains locaux de l'Hôpital Santa Cabrini, afin de mieux répondre aux besoins cliniques à prévoir au cours des années à venir. À terme, les usagers pourront notamment bénéficier d'un bloc opératoire plus fonctionnel et moderne, situé dans des locaux mieux organisés et des espaces plus vastes, structurés de manière à offrir des soins plus sécuritaires et conviviaux à la population de l'Est de Montréal. Je remercie M. Dubé et ses équipes pour leur soutien au projet qui était très attendu par les citoyens. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le projet inclut un stationnement souterrain d'environ 130 places, une salle des génératrices, une nouvelle entrée électrique et le déménagement du réservoir d'oxygène.





La Société québécoise des infrastructures est mandatée à titre de gestionnaire du projet.

