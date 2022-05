Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi - Un projet majeur qui représente un investissement de plus d'un demi-milliard de dollars

CHICOUTIMI, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, annoncent aujourd'hui un investissement majeur de plus d'un demi-milliard de dollars qui permettra de concrétiser le projet d'agrandissement de l'Hôpital de Chicoutimi pour y loger notamment le nouveau bloc opératoire.

La réalisation de ce projet permettra une croissance importante du volume de la clientèle en chirurgie à la fois à l'Hôpital de Chicoutimi et dans l'ensemble du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rappelons qu'il a été reconnu que la désuétude, les problèmes de fonctionnalité et surtout le manque d'espace affectent la prestation actuelle de soins et de services. Au bloc opératoire en particulier, les espaces actuels ne permettent pas d'augmenter les activités. Il s'agit d'un problème important avec l'arrivée de nouveaux chirurgiens et le vieillissement de la population qui augmenteront les besoins chirurgicaux.

Les travaux consistent à construire un agrandissement de plus de 20 000 mètres carrés du côté de la rue Jacques-Cartier Est, en interface avec les ailes A, C et D, et à procéder à un réaménagement sur environ 2 000 mètres carrés. Ces travaux incluent la création d'une nouvelle entrée principale et d'un nouveau hall, de même que la construction d'un nouveau pavillon logistique comprenant les nouvelles installations électriques, le service des approvisionnements ainsi que l'unité d'hygiène et salubrité. La construction d'un stationnement étagé est également prévue.

« Ce grand projet d'infrastructure s'inscrit dans nos efforts pour moderniser l'ensemble de nos installations et doter les Québécoises et les Québécois d'un meilleur environnement de soins, à la hauteur des défis cliniques du 21e siècle. La modernité des infrastructures est d'ailleurs l'une des fondations du Plan santé. Les besoins de l'Hôpital de Chicoutimi sont criants. Nous sommes fiers de donner l'appui nécessaire à une concrétisation du projet dans les meilleurs délais possibles. Nous voulons ainsi offrir de meilleurs soins chirurgicaux, dans un cadre qui favorisera davantage la sécurité et le confort des patients, mais qui fournira aussi un meilleur environnement de travail pour le personnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de voir se concrétiser ce projet d'envergure majeure pour notre région, qui permettra d'offrir de meilleurs services, et dont la sécurité sera rehaussée par un environnement plus moderne et optimisé. Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance aux équipes qui ont permis l'élaboration du projet, avec l'appui du ministre Dubé et des équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Rappelons que les premiers appels d'offres ont été lancés en janvier dernier pour l'embauche de professionnels en vue de la préparation des plans et devis. Des travaux préparatoires visant la construction d'un stationnement étagé pourraient également s'amorcer dès septembre prochain, sur une période d'un an.

L'agrandissement portera le nombre de salles opératoires à 14. Il permettra d'offrir un environnement plus moderne, spacieux, fonctionnel et, surtout, mieux adapté aux normes et exigences actuelles.

Des mesures de mitigation seront à prévoir afin de limiter au maximum les conséquences du projet sur les employés de l'établissement et les personnes demeurant près des chantiers de construction.

