OTTAWA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - Freiner la propagation des espèces envahissantes, comme la pyrale du buis, est la façon la plus efficace de protéger les forêts et les plantes indigènes de même que les entreprises forestières et horticoles du Canada.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a agrandi la zone réglementée pour la pyrale du buis au-delà de la province de l'Ontario, ajoutant le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. Ce changement vise à prévenir la propagation de la pyrale du buis dans de nouvelles zones où elle n'a pas encore été détectée. Les buis peuvent donc être déplacés librement à l'intérieur de ces provinces, mais ils ne peuvent pas être déplacés à l'extérieur de cette zone réglementée sans l'autorisation de l'ACIA.

Cette décision fait suite à la découverte de la présence de la pyrale du buis au Québec et dans les provinces de l'Atlantique à l'été 2023, et à la confirmation subséquente des populations établies au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. L'ACIA a tenu une consultation publique du 11 janvier au 10 février 2024 sur l'agrandissement de la zone réglementée.

La pyrale du buis n'est pas nocive pour la santé humaine, mais elle est très destructrice pour les buis. Ces plantes ornementales ligneuses ne sont pas indigènes en Amérique du Nord et sont largement répandues dans les pépinières, les jardins et les parcs. La perte de feuilles et la présence de toiles tissées par des larves sur la plante sont des signes d'infestations. D'importantes répercussions économiques et environnementales, en particulier sur l'industrie canadienne du buis, sont attribuables aux infestations et se chiffrent à plusieurs millions de dollars.

L'ACIA continuera d'effectuer des relevés et de surveiller la propagation de la pyrale du buis au Canada. Elle collaborera en outre avec ces partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi qu'avec des parties intéressées pour explorer les options de lutte contre la propagation de cet organisme nuisible à l'ouest de l'Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Si vous repérez la pyrale du buis à l'extérieur des zones réglementées, signalez-le à l'ACIA pour aider à freiner la propagation.

Faits en bref

À la suite de la consultation publique, la décision prise avec les provinces a été d'étendre la zone réglementée au-delà de l' Ontario pour inclure le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador . L'Île-du-Prince-Édouard a choisi de rester à l'extérieur de la zone réglementée.

pour inclure le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- . L'Île-du-Prince-Édouard a choisi de rester à l'extérieur de la zone réglementée. Il est important d'inspecter les buis avant de les déplacer en vérifiant la présence de masses d'œufs, de larves ou d'un écoulement qui pourrait indiquer la présence d'espèces envahissantes.

Les signes de la présence de pyrale du buis sont, notamment, la présence de feuilles endommagées par l'activité alimentaire des larves, de feuilles décharnées, de toiles et des débris ressemblant à de la sciure de bois sur les branches et de capsules céphaliques noires résultant de la mue.

céphaliques Il peut être difficile de contenir le déplacement de la pyrale du buis, car l'espèce peut voler sur une distance d'environ cinq à dix kilomètres par année.

Toute personne qui souhaite déplacer des plants de buis à l'extérieur de la zone réglementée doit communiquer avec son bureau local de l'ACIA pour discuter des possibilités de certification.

