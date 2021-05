Agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme - Un nouveau bâtiment pour accueillir les services de cardiologie et de santé mentale

QUÉBEC, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, a présenté aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, les travaux qui ont permis de doter l'Hôpital régional de Saint-Jérôme d'un tout nouveau bâtiment destiné à accueillir l'unité de soins en cardiologie et soins coronariens, l'unité d'hospitalisation brève en santé mentale ainsi que des civières d'urgence à vocation psychiatrique. Ces travaux s'inscrivent dans la foulée du grand projet en cours de modernisation de cette installation du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Cette nouvelle aile, qui s'est ajoutée en 2019 sur le flanc nord de l'hôpital, a été construite au coût de 10 215 000 $. Ce projet s'inscrit dans un ensemble d'investissements réalisés ou en cours de réalisation à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.

Les soins coronariens comprennent neuf lits pour les usagers qui nécessitent une surveillance accrue à la suite d'un épisode coronarien aigu ou d'une intervention coronarienne, souvent après un infarctus. La cardiologie compte, quant à elle, 16 lits destinés aux usagers ayant des problèmes cardiaques et dont l'état nécessite une surveillance sur une unité de soins spécialisée en cardiologie afin d'assurer leur stabilisation. La nouvelle aile a également permis l'ajout de huit civières d'urgence à vocation psychiatrique, haussant du même coup la capacité de l'urgence de l'hôpital à 47 civières. Finalement, l'unité d'hospitalisation brève en santé mentale y a installé ses huit lits pour les usagers qui se présentent en crise à l'urgence et dont l'état nécessite généralement un séjour hospitalier de moins de sept jours.

Citation :

« La nouvelle aile construite amorce les grands changements qui vont avoir lieu dans cet hôpital, et qui permettront d'offrir aux usagers des soins encore plus accessibles, et de la meilleure qualité possible. Un tel projet d'envergure vise à mieux répondre aux besoins en constante évolution de la population québécoise en matière de santé, et cela commence par des infrastructures bien adaptées à la réalité actuelle, dans un contexte clinique et technologique à la hauteur des défis du 21e siècle. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cet ajout démontre pour moi nos efforts pour agrandir et moderniser l'Hôpital régional de Saint-Jérôme. Avec ces nouveaux espaces, il est plus facile de répondre aux besoins grandissants de la population, et ce, jusqu'à la concrétisation d'un agrandissement de beaucoup plus grande envergure. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

Faits saillants :

Localisé à proximité de l'urgence, ce nouveau lieu de soins a été pensé et conçu pour répondre aux besoins particuliers de certaines clientèles. Il permet d'y accueillir les cas critiques tout en regroupant certains services spécialisés, ce qui facilite le travail des équipes de soins.

Rappelons que le projet de modernisation de l'hôpital se concrétisera au cours des prochaines années, et s'est vu bonifié en 2019. Dans l'ensemble, il vise à mieux répondre aux besoins croissants de la région et à régler les problèmes liés à la vétusté du bâtiment et au manque d'espace. Il prévoit notamment un rehaussement du plateau technique chirurgical et de plusieurs secteurs, l'ajout d'unités de soins et le rehaussement des différents services de soutien nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Cell. : 418 456-2756