Agrandissement de l'Hôpital de Gaspé - Inauguration des nouveaux secteurs de l'urgence et de l'unité des soins intensifs

QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, a participé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à l'inauguration des nouveaux secteurs de l'urgence et de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de Gaspé.

Le projet inauguré aujourd'hui consiste en la construction d'un agrandissement d'un peu plus de 2 200 mètres carrés, situé dans le secteur nord-ouest de l'Hôpital, ainsi que des travaux mineurs de réaménagement. Les nouveaux espaces de l'urgence permettent d'accueillir sept civières d'observation, dont une en isolement respiratoire, une adaptable pour la santé mentale et une adaptable pour la pédiatrie. Ils accueillent également une aire de choc qui comprend une civière, une salle de chirurgie mineure et cinq salles d'examen polyvalentes. Quant à la nouvelle unité de soins intensifs, elle comprend trois chambres. Des travaux ont été faits en parallèle afin de relier l'agrandissement au bâtiment existant.

Lancés à l'automne 2019, les travaux réalisés visent à permettre de répondre de la manière la mieux adaptée à la réalité des besoins actuels et à venir, selon les normes en vigueur. Ils offrent également un environnement de soins plus fonctionnel, sécuritaire et à la fine pointe de la technologie, tant pour les usagers que pour le personnel.

Citations :

« L'urgence et l'unité de soins intensifs sont des secteurs névralgiques, où les usagers méritent de recevoir les meilleurs soins possibles. Le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Gaspé permettra de favoriser une plus grande efficacité clinique et une meilleure coordination des soins, dans un cadre encore plus sécuritaire. Il s'agit d'un réel gain pour l'ensemble de la population de la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureux de constater le résultat des efforts de toutes les équipes qui ont collaboré à ce magnifique projet. L'Hôpital de Gaspé a été construit en 1972. Il était nécessaire de procéder à cet agrandissement afin d'offrir aux usagers de la région des installations qui répondent aux normes actuelles modernes, avec des espaces plus fonctionnels et mieux adaptés. Je partage votre fierté aujourd'hui. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le budget total du projet était de 31,7 millions $, dont le financement a été assuré à raison de 30,6 millions $ par le ministère de la Santé et des Services sociaux et 1,1 million $ par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

La Société québécoise des infrastructures agissait comme gestionnaire du projet.

