AgraFlora Organics souhaite la bienvenue à une brochette d'analystes, d'investisseurs institutionnels et de personnel des médias à la visite du Delta Greenhouse Complex le 25 juin

Une retransmission sera rendue disponible en ligne sur le site Web de l'entreprise

VANCOUVER, le 20 juin 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer qu'en raison d'un très grand intérêt, la journée porte ouverte pour les investisseurs, les analystes et les médias au Delta Greenhouse Complex, annoncée le 25 juin (la «Journée»), affiche complet et qu'une liste d'attente officielle a été ouverte.

La Journée a été offerte par voie d'invitations aux analystes du secteur, aux investisseurs institutionnels et au personnel des médias, sur invitation, afin de mettre en valeur les progrès considérables accomplis dans la réalisation de la première phase de la rénovation du complexe de la serre de 2 200 000 pieds carrés.

À ce jour, toutes les places de la Journée ont été sécurisées par une panoplie réputée d'analystes, d'investisseurs institutionnels, de consultants de premier plan dans l'industrie et de personnels de médias. Une diffusion vidéo haute définition et une galerie de photos de la tournée seront ensuite postées sur le site Web de la Société pour que tous les investisseurs et les parties intéressées puissent les voir.

Le programme de la Journée comprendra un déjeuner sur place, suivi d'une présentation de l'entreprise, des mises à jour des licences de Santé Canada, ainsi que des visites complètes du site par groupe de 25.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «AgraFlora et PSC sont ravis de partager notre site de classe mondiale, ainsi que les progrès importants réalisés à ce jour par Casey Houweling et son équipe auprès du grand public. La phase 1 de la modernisation du Delta Greenhouse Complex se déroule comme prévu et dans les limites du budget, et l'obtention de la licence appropriée de Santé Canada est attendue dans les meilleurs délais.

Notre Delta Greenhouse Complex comprend 2 200 000 pieds carrés de pieds carrés de surface vitrée, des systèmes de culture avancés pour la climatisation, l'arrosage et l'éclairage des gaz à effet de serre, ainsi qu'une usine de cogénération à gaz naturel détenue à 100%. Nous attendons avec impatience l'arrivée de tous les participants inscrits pour réaliser l'étendue et la magnitude du Delta Greenhouse Complex. Avec toutes les infrastructures de culture préalables déjà sécurisées sur le site, le matériel et les fournitures post-récolte en provenance d'Europe, la collaboration d'AgraFlora et de PSC continue de progresser vers une récolte inaugurale prévue pour le quatrième trimestre.»

La Société encourage toutes les parties intéressées qui n'ont pas encore participé au programme RVSP à contacter ir@agraflora.com pour demander une place sur la liste d'attente.

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T: (604) 682-2928

Le CST et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné le présent communiqué et n'assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE AgraFlora Organics International Inc.

Renseignements: AgraFlora Organics International Inc.: Tim McNulty, E: ir@agraflora.com, T: (800) 783-6056; Pour communication en français d'AgraFlora: Remy Scalabrini, Maricom Inc., E: rs@maricom.ca, T: (888) 585-MARI

