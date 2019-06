AgraFlora Organics présente une mise à jour concernant l'agrandissement de la Brasserie située à Toronto augmentant de 30% ses capacités de production

VANCOUVER, le 25 juin 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse de présenter la mise à jour opérationnelle suivante et des détails sur l'avancement de l'agrandissement en cours du Brunswick Bierworks («Brasserie»), situé à Toronto, en Ontario:

l'augmentation des capacités de production annuelles à plus de 130 000 hectolitres («hl»);

une augmentation de 30% par rapport à la capacité de volume précédente;



à titre de comparaison, le brasseur canadien Steam Whistle Brewing produit environ 95 000 hl sur une base annuelle;

l'accès à une capacité de brassage supplémentaire hors site;

l'installation d'une chaîne d'emballage dédiée aux boissons contenant des cannabinoïdes, dotée de différents formats soit quatre, six et 12 canettes;

personnalisé pour intégrer la technologie brevetée d'AgraFlora de capuchons de dosage de qualité pharmaceutique et de mécanismes avancés d'administration de cannabinoïdes conçus pour protéger les ingrédients volatils tels que les cannabinoïdes, les antibiotiques, les probiotiques, les vitamines et les minéraux, offrant ainsi une stabilité supérieure au stockage pour les boissons en bouteille infusées;

la formulation du produit et les tests par lots devraient commencer au cours du troisième trimestre de 2019;

développé par une liste de maîtres brasseurs pour mieux reproduire le profil des boissons alcoolisées traditionnelles;

la production commerciale prévue pour le quatrième trimestre de 2019, conformément au projet de règlement de Santé Canada .;

.; mise en place d'un centre dédié à la dégustation et à la visualisation de boissons infusées aux cannabinoïdes; et,

la rénovation en cours et octroi de licences obligatoires pour les installations de recherche, de développement et d'essais sur site existantes.

En vertu d'un accord de partenariat exclusif conclu avec le célèbre groupe brassicole canadien Brunswick Bierworks, AgraFlora revendique les droits exclusifs de formulation, de fabrication et de distribution de toutes les boissons infusées aux cannabinoïdes élaborées à la Brasserie Brunswick située à Toronto. Dotée d'équipements de production personnalisés, d'installations de recherche, de développement et de tests captifs, ainsi que d'une infrastructure de brassage bien établie, la Brasserie dispose désormais d'une capacité de production annuelle supérieure à 130 000 hl..

AgraFlora et Brunswick Bierworks poursuivent leurs activités d'expansion dans leur Brasserie à la fine pointe de la technologie. À la fin des travaux de modernisation des installations et d'agrandissement prévus, les dépenses en immobilisations totales déployées dans la Brasserie dépasseront 20 millions de dollars. Formée d'un consortium de partenaires expérimentés dans les brasseries, la Brasserie a réalisé plusieurs cycles de production pour d'éminentes marques de boissons européennes, telles que:

Guinness;

Augustiner; and,

Innis & Gunn.

Des procédés de brassage exclusifs et les technologies associées positionnent la Brasserie au-devant du développement de boissons sans alcool et infusées aux cannabinoïdes. Ce partenariat exclusif procure à AgraFlora une exposition important à un collectif de partenaires brassicoles nationaux et mondiaux, ainsi qu'une nouvelle plate-forme de production pour l'offre de produits de boissons gazéifiées contenant des cannabinoïdes de la Société, notamment:

les bières sans alcool;

les seltzers; et,

les boissons prêtes à boire («BPB»).

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «Le partenariat exclusif d'AgraFlora avec Brunswick Bierworks renforce encore davantage la position de la Société en tant que l'une des premières plates-formes de regroupement de boissons infusées aux cannabinoïdes au Canada. Avec la légalisation prévue des produits comestibles et des boissons à base de cannabis prévue plus tard cette année, AgraFlora avait la volonté de pénétrer le marché des boissons à base de cannabis très tôt, consolidant ainsi l'infrastructure de brassage, les relations fournisseurs et les formulations de produits nécessaires pour obtenir une part de marché significative.

En plus des procédés de brassage exclusifs de Brunswick Bierworks et de son installation de premier ordre, nous prévoyons offrir aux consommateurs canadiens, des boissons infusées aux cannabinoïdes qui résoudent les problèmes majeurs qui limitent actuellement l'attrait de cette catégorie sur d'autres marchés, une boisson qui 1) est réellement bonne et 2) offre une expérience contrôlable avec le cannabis.

C'est le moment le plus opportun pour être un pionnier dans le secteur des boissons pour adultes, ce qui est renforcé par la légalisation imminente des produits comestibles infusés au cannabis, interdisant également la combinaison de cannabis et d'alcool. »

La Brasserie a également sécurisé un espace et une capacité supplémentaire pour que les produits emballés soient brassés hors site. La capacité complémentaire hors site est de bon augure pour la mission d'AgraFlora qui consiste à conserver un avantage concurrentiel sur le marché des boissons contenant des cannabinoïdes.»

De plus, AgraFlora et Brunswick sont en train de finaliser l'installation d'une chaîne d'emballage dédiée aux boissons contenant des cannabinoïdes; avec des capacités de quatre, six et 12 canettes, pour intégrer la technologie brevetée de capuchons de dosage de qualité pharmaceutique d'AgraFlora et des mécanismes avancés de délivrance des cannabinoïdes. Conçue pour protéger les ingrédients volatils tels que les cannabinoïdes, les antibiotiques, les probiotiques, les vitamines et les minéraux, la technologie de capuchons de dosage de qualité pharmaceutique de la société s'est révélée offrir une stabilité en magasin supérieure pour les boissons en bouteille.

Ensemble, ces initiatives de modernisation, associées aux améliorations ultérieures et à la modernisation opérationnelle de la Brasserie, représentent un investissement de plusieurs millions de dollars, ce qui ouvrira une nouvelle ère dans la formulation, la production et le conditionnement de boissons gazeuses de classe mondiale.

AgraFlora est également heureuse d'annoncer le lancement du site Web remodelé de la Société, qui peut être consulté en ligne à l'adresse https://www.agraflora.com. La Société encourage tous les actionnaires actuels et potentiels à visiter le site Web et à explorer AgraFlora, qui vient de mener à terme ses initiatives de rebranding.

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T: (604) 682-2928

Le CST et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné le présent communiqué et n'assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com.

