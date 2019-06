AgraFlora Organics fournit des précisions sur l'obtention de licence et une mise à jour opérationnelle de son usine d'embouteillage certifiée GMP située à Toronto

VANCOUVER, le 27 juin 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse de fournir des précisions relativement à la licence ainsi qu'une mise à jour opérationnelle concernant son usine d'embouteillage de boissons infusées aux cannabinoïdes (l '«Usine») située dans la région du Grand Toronto:

tous les documents requis par Santé Canada , en vertu de la Loi sur le cannabis, relatif à une demande de licence de recherche d'une durée de cinq ans ont été soumis avec succès;

, en vertu de la Loi sur le cannabis, relatif à une demande de licence de recherche d'une durée de cinq ans ont été soumis avec succès; l'attribution du permis de recherche est prévue pour le troisième trimestre de 2019, les activités de recherche, de développement et de test débuteront immédiatement après;



l'embauche de 3 Sixty Risk Solutions Ltd. pour accélérer les demandes et l'élaboration de procédures opératoires normalisées, consolidant ainsi la position de leader d'AgraFlora en tant que pionnier sur le marché canadien des boissons contenant des cannabinoïdes;

la création d'un laboratoire de recherche dédié aux cannabinoïdes situé directement sur le site de l'Usine certifié GMP;

l'installation d'équipements à la fine pointe pour la pesée, la manipulation et le traitement de microdosages de composés CBD et THC, notamment des mélangeurs magnétiques, des homogénéisateurs et un chromatographe en phase liquide à haute pression («CLHP»);

des initiatives de modernisation des chaînes d'embouteillage, actuellement en cours, pour proposer des produits allant des boissons à base de jus et d'eau fonctionnelles (infusées de CBD) aux cafés et thés infusés au THC dans un certain nombre de formats, notamment des bouteilles en verre, des bouteilles en polyéthylène téréphtalate ("PET") et canettes en aluminium;

une production annualisée allant jusqu'à 30 millions de bouteilles;



celle-ci est personnalisée pour incorporer la technologie brevetée de capuchons de dosage de qualité pharmaceutique d'Agraflora et ses mécanismes d'administration de cannabinoïdes à capuchons scellés conçue de manière à préserver l'état statique des extraits de CBD / THC (https://agraflora.com/brands/health-cap-holdings/);



développé sur cinq ans, avec des dépenses de recherche et développement de plus de 30 millions de dollars;





un solide portefeuille de brevets , comprenant sept brevets de conception, dix brevets d'invention, ainsi qu'un appareil médical de qualité pharmaceutique certifié selon trois brevets médicaux américains;

le contrôle exclusif d'un portefeuille de recettes de formulation de produits établis contenant des cannabinoïdes et figurant déjà dans certains marchés aux États-Unis.;

qui a été peaufiné par un consortium d'ingénieurs en alimentation, de nutritionnistes et de scientifiques pour optimiser la biodisponibilité, le protocole de dosage et les arômes.

L'Usine d'embouteillage d'infusions de cannabinoïdes d'AgraFlora jouit d'une vaste expérience dans la fabrication de marques de boissons de premier plan, telles que Heineken et SABMiller, ainsi que de la société Coca-Cola. La centrale est stratégiquement située dans la région du Grand Toronto (la «RGT»), offrant à la Société un accès sans faille au plus grand marché canadien. La région du Grand Toronto est soutenue par une infrastructure établie, offrant la souplesse nécessaire pour prendre en charge les expéditions provenant de plusieurs ports et plate-forme en Amérique du Nord.

Avec une production annualisée pouvant atteindre 30 millions de bouteilles, l'installation dispose d'équipements de mise en bouteille ultramodernes, configurés pour effectuer des cycles de production rapides, avec un temps d'immobilisation minimal pour le changement de chaîne de production. Entièrement opérationnel, le site dispose des certifications suivantes:

bonnes pratiques de fabrication (GMP certified);

normes biologiques canadiennes;

certifié végétalien;

certification du commerce équitable (ISO 17065); et,

statut d'usine casher.

L'Usine a présenté sa demande pour une licence de recherche d'une durée cinq ans à Santé Canada, en vertu de la Loi sur le cannabis. La licence est attendue pour le troisième trimestre 2019, une fois obtenues les activités de recherche, de développement et de test débuteront immédiatement. Après l'attribution de la licence de recherche, l'installation prévoit de commencer immédiatement certaines activités de recherche et développement liées aux cannabinoïdes, notamment:

la mise en place de protocoles d'extraction pour isoler des composés précis , notamment le cannabidiol («CBD»), le tétrahydrocannabinol («THC») et le tétrahydrocannabivarine («THCV»);

l'analyse d'infusions d'extraits de cannabinoïdes relatives à la formulation et au dosage des boissons tests;

l'identification des différents attributs du processus et de produits physicochimiques couplés avec une optimisation guidée analytiquement;

le développement de formulations de mélanges optimisés pour bien se dissoudre dans l'eau et une forme permettant un stockage optimal;

l'homogénéisation à haute pression pour produire des émulsions ultrafines à partir d'huile de cannabis; et,

l'utilisation du procédé de chromatographie de partage centrifuge pour développer des composés sous forme de poudre.

En prévision de l'obtention prévue d'une licence de recherche par Santé Canada, l'Usine a commencé des initiatives de modernisation, notamment la construction d'un laboratoire de recherche sur le cannabis dans ses locaux actuellement certifiés GMP. Le laboratoire sécurisé consistera en un équipement de pointe pour peser, manipuler et traiter les microdosages de composés CBD et THC, notamment des mélangeurs magnétiques, des homogénéisateurs et un chromatographe liquide à haute pression.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «La catégorie des boissons fonctionnelles est de plus en plus utilisée par les consommateurs qui recherchent des options faibles en calories et riches en nutriments comme alternative saine aux boissons traditionnelles. Selon une nouvelle étude réalisée par Grand View Research Inc.1, le marché mondial des boissons fonctionnelles devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,1% et atteindre 93,68 milliards de dollars américains d'ici 2019.

À l'aide de technologies industrielles innovantes, notamment des réservoirs de mélange de qualité pharmaceutique, des techniques de stérilisation UV avancées et des lignes d'embouteillage personnalisées à durée de conservation prolongée, le portefeuille de boissons fonctionnelles et les installations d'embouteillage d'AgraFlora répondront aux besoins majeurs et croissants en matière de santé et de bien-être des consommateurs. Notre usine d'embouteillage de renom, associé à un accès exclusif à une série de recettes de formulation de produits bien établies et imprégnées de cannabinoïdes, attire déjà l'attention sur les marchés américains tels que le Colorado, ce qui renforce encore davantage notre position de leader dans la prochaine phase de normalisation du cannabis au Canada.

La commercialisation et la distribution éventuelle de nos boissons feront l'objet de tests supplémentaires et seront sujettes aux approbations et licences nécessaires octroyées par Santé Canada et par les autorités de réglementation d'autres territoires.»

Les boissons infusées au cannabis d'AgraFlora s'appuieront sur la technologie brevetée du bouchon distributeur de qualité pharmaceutique, ainsi que sur des mécanismes de distribution avancés pour offrir une efficacité optimale des ingrédients aux consommateurs finaux. Avec une simple rotation du capuchon, cette technologie intuitive permet de mélanger des cannabinoïdes de qualité supérieure à un assortiment de liquides en bouteille, garantissant ainsi au consommateur la gamme complète d'avantages fonctionnels au moment de la consommation.

Le mécanisme de distribution est doté d'un bouchon de bouteille étanche à l'air breveté et résistant à l'humidité pour protéger les ingrédients volatils tels que les cannabinoïdes, les antibiotiques, les probiotiques, les vitamines et les minéraux, offrant ainsi une stabilité supérieure pour les boissons en bouteille infusée en magasin. La technologie des capsules distributrices permet une efficacité accrue par rapport aux boissons prémélangées, susceptibles de se détériorer rapidement.

AgraFlora prévoit de déployer ses droits exclusifs sur une technologie de capuchon de distribution et un mécanisme de distribution, peaufinée sur cinq ans et qui a engendré des dépenses de recherche et développement de 30 millions de dollars, afin de révolutionner le marché nord-américain des boissons contenant des cannabinoïdes.

La Société est également heureuse d'annoncer la nomination de M. Peter Nguyen au poste de directeur financier. M. Nguyen est comptable professionnel agréé et titulaire d'un diplôme de l'Université de la Colombie-Britannique. Il est dirigeant et administrateur de plusieurs sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX et du CSE, avec des opérations tant au pays qu'à l'international. M. Nguyen a occupé des postes de direction financière dans des sociétés à la fois publiques et privées où il a fourni des services de certification, de finance d'entreprise, de fiscalité et de conseil aux entreprises.

AgraFlora annonce également la démission de M. Chris Cherry en tant que directeur financier. La Société souhaite remercier M. Cherry pour ses nombreuses années de services à ce jour et lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets.

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions "peut" ou "sera" se produire.

